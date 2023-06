“ESSERE ITALIA”, o evento dedicado à energia, sustentabilidade, ciência e pesquisa

O evento aconteceu em Roma “BEING” foi promovido pela E-Novation Foundation. Massimo Lucidi: “Research, um modelo italiano feito de sustentabilidade e excelência fazem de bel Paese o principal influenciador cultural do mundo”.

para clube de ginástica O evento aconteceu no Moro Torto em Roma, a poucos passos da entrada da Via Veneto “SER” promovido pela E-Novation Por ocasião da chegada do Melia Melia na capital.

Energia, sustentabilidade, ciência, estética, pesquisa, empatia, jogo de palavras para lançar os temas do encontro Que chega à sua quinta edição para falar sobretudo de energia e sustentabilidade mas também de ambiente e sociedade numa época de complexidade e digitalização.

lounge ao ar livre (e jantar no clube), Conduzido por Massimo Lucidi, Presidente da Electronic Renewal Foundation com palavras Guglielmo Giovannile Marconi Universidade Onmeyer, Lívio Levi Gerente BMS Q8, Ezio Bonanni Chefe do Observatório Ambiental Nacional do Amianto ONA, Alessandra Schettino Fundador, Rome Education Hub, Vincent Nassau Gerente Geral do CIRPS, Edmundo Ogbo Ojo Presidente e Reitor da IBI Nigéria, Alberto Patrono Secretário Geral ASSO.IMPRE.DI.A. Confindustria Cisambiente.

Após a conferência, um aperitivo à espera da chegada dos carros históricos da corrida mais bonita do mundo, depois um jantar para comemorar.beleza e vida Que equilíbrio devemos todos compartilhar e buscar, um modelo italiano feito de sustentabilidade e excelência que faz de Bel Paese o principal influenciador cultural do mundo” Declara Massimo Lucidi.

A Electronic Renewal Foundation incentiva atividades e projetos que expressam uma cultura de vida e paz: Entre eles, o Prêmio Italiano de Excelência (por 10 anos), Bellessere (por 20 anos), Dias Internacionais da Liberdade, Casos Públicos de Sustentabilidade, Quaderni Social, Lounge of Elegance.