Escola Secundária Leonardo realiza etapa do tour nacional 'Genius on Board' que viaja com a ciência em uma carroça – BlogSicilia

Na terça-feira, 5 de março, às 9h, a sala de conferências “Leonardo” do IIS receberá uma etapa da turnê nacional “Geni a bordo”. Geni a Bordo é uma nova forma de apresentar a ciência aos jovens. Não as conferências habituais, mas sim eventos multimédia, apresentações de aulas e reuniões com especialistas onde se pode divertir e aprender. Com Geni a Bordo, crianças e professores tornam-se heróis com curiosidades, comentários e dúvidas. Nascida quase como uma aposta, Geni a Bordo é hoje uma das maiores iniciativas da Europa em número de participantes e num modelo de publicação que tem despertado o interesse dos meios de comunicação social e da prestigiada revista científica PLOS.





Camp Tour Chega a Jari, no Colégio Leonardo, com dois jornalistas científicos com longa experiência na área popular e um sonho: elevar o nível de comunicação científica com crianças e professores. São Sergio Pistoi e Andrea Figo, que, através de uma conferência organizada com a Farmindustria, levarão as crianças a descobrir os limites e as perspectivas da biotecnologia e da genética. Seguir-se-á um encontro com jovens investigadores da investigação pública e da indústria, com o objectivo de avançar na escolha de uma universidade.





Geni a Bordo é um divertido projeto científico de educação e entretenimento, um verdadeiro passeio pelas fronteiras da pesquisa em genética e biotecnologia que nos últimos anos atingiu mais de 50 cidades italianas diferentes.





A diretora da Escola IIS Leonardo, Tiziana da Anna, expressou sua grande satisfação. “Estamos felizes – disse Tiziana d'Anna – que a organização tenha escolhido a nossa escola secundária como parada de sua viagem pela Sicília. Este encontro representa uma grande oportunidade para meus alunos e também um momento de crescimento e discussão saudável, e uma maneira diferente de estudar ciências a bordo, no ensino médio para falar sobre DNA, biotecnologia e pesquisas aplicadas à saúde. Ele disse que o futuro chega às aulas viajando de carruagem!





lugar: II S. Leonardo, via Veneto, 1