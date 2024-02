Ele escuta as reuniões da esposa e ganha US$ 1,7 milhão na bolsa de valores. Ele foi condenado por abuso de informação privilegiada

Milão – Ouvir os telefonemas de sua esposa nunca é recomendado e pode se tornar um grande problema. Ele sabe disso bem Tyler LoudonMarido de uma ex-funcionária Petróleo Britânicoé depois Depois de ouvir de sua esposa, que estava trabalhando remotamentefale sobre A Aquisição iminente De estações de serviço de caminhões Centros de viagens América, agora é Ele está sendo investigado por abuso de informação privilegiada e pode pegar 5 anos de prisão e multa de US$ 250 milhões.. O homem não só tem problemas com a lei, mas também foi abandonado pela esposa, que pediu o divórcio depois de ele ter sido demitido, embora, de acordo com a investigação da SEC, o envolvimento dela nas atividades ilegais do marido nunca tenha sido comprovado.

A decisão é esperada para maio

Parece filme, mas é uma história verídica que teria acontecido no coração do Velho Oeste americano. Tyler Loudon (42 anos) se declarou culpado em tribunal Tribunal Federal em Houston, TexasEle perdeu US$ 1,76 milhão em ganhos ilícitos. A sentença é esperada para 17 de maio, perante o juiz do 2º Tribunal Distrital, Sim Leek Reuters, Loudoun Ele pode pegar até cinco anos de prisão e multa de US$ 250 mil. Além disso, o homem já tem pDado uma multa enormerelacionado à história de negociação com informações privilegiadas Com a autoridade que supervisiona os mercados americanosComissão de Valores Mobiliários (SEC).

A Comissão de Valores Mobiliários absolve a esposa

A investigação da SEC reconstruiu isso ao longo de um mês e meio em Loudoun Ele recebeu 46.450 ações da TravelCenters, Sem o conhecimento da esposa, que trabalhava remotamente na BP. o preço Das ações da TravelCenters Subiu 71% após o anúncio Da aquisição de US$ 1,3 bilhão que a BP anunciou em 16 de fevereiro. Após o anúncio, Loudoun Ele rapidamente vendeu sua coleção, obtendo um ganho de capital de US$ 1,76 milhão.. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, Loudon deixou sua esposa chocada ao admitir que havia comprado ações para ganhar dinheiro suficiente para que ela pudesse trabalhar menos. A mulher informou então as autoridades competentes sobre o seu marido, alertando a gigante petrolífera para o sucedido. A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que Assim que a investigação foi descoberta, a BP colocou a esposa de Loudon em licença administrativa e depois despediu-a. Embora nenhuma evidência tenha sido encontrada de que ela vazou intencionalmente a aquisição ou estava ciente das negociações com informações privilegiadas de seu marido. Esposa de LoudonEla imediatamente saiu da casa onde morava com o marido e Em junho passado, ele iniciou o processo de divórcio.