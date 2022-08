‘É um presente’, filas intermináveis ​​de Esselunga: O show conquista tudo

A Esselunga oferece a todos os clientes fiéis um produto tecnológico: a oferta conquista tudo. A oferta é de curto prazo.

A famosa cadeia de lojas Esselunga em Milão, fundada em 1957 e espalhada por toda a Itália, decidiu presentear seus clientes. “É dado como um presente‘: São inúmeras as falas de Esselunga: O show conquistou todo mundo.

É um produto técnico muito apreciado pelos clientes da marca Esselunga, mas a oferta é de curta duração. É por isso que você precisa se apressar e fazer fila para levá-lo para casa por apenas 169 euros.

A oferta termina em 17 de agosto. De que produto tecnológico estamos falando? Apresse-se, a oferta terminará em breve. Aqui está o que é o produto e onde você pode comprá-lo.

Esselunga: Desde a década de 1950 é sinônimo de garantia e ajuste

Durante anos, a marca Esselunga tem sido uma garantia de qualidade e conforto: milhões de clientes visitam lojas em toda a Itália todos os dias para economizar dinheiro e comprar produtos de qualidade.

conforto E a Qualidade Esses são os pontos fortes da marca milanesa que atua desde meados da década de 1950, fundada por Nelson Rockefeller. Atualmente, existem 117 lojas físicas espalhadas principalmente na Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Liguria e Veneto.

EU ‘Instituto Alemão de Qualidade e Finanças (ITQF) Ela realizou uma pesquisa interessante e compilou uma classificação de 400 marcas com o melhor custo-benefício. No setor supermercadista, os italianos premiaram a marca milanesa Esselunga, da família Caprotti.

A pesquisa pretende ser um instantâneo rápido da relevância da marca. A relação qualidade/preço oferecida pela marca é o resultado do valor criado para Cliente.

Esselunga: Este é o ‘presente’ que o banner dá a todos os clientes

A marca Esselunga renovou sua campanha promocional e quis oferecer aos clientes produtos diferenciados. Entre todos os mais populares Smartphone Oppo A54sque você pode comprar por apenas 169 euros.

Trata-se de um smartphone com sistema de câmera tripla HD+ de 50 pixels e 6,5 polegadas. Este modelo de telemóvel está disponível apenas em lojas físicas e não online. A disponibilidade do smartphone é limitada e há um tempo até 17 de agosto de 2022.

Esselunga: sempre um professor comprometido com a sustentabilidade

lá estratégia de sustentabilidadeà di Esselunga foi criado com o objetivo de integrar os drivers da sustentabilidade nas decisões de negócios. Esselunga oferece aos seus clientes produtos de alta qualidade a preços muito razoáveis. A estratégia de sustentabilidade visa gerenciar fornecedores com responsabilidade, capacitar funcionários, reduzir impactos ambientais e sustentar e apoiar as comunidades locais.