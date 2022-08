Tantas oportunidades para esses jovens que levantaram o nome Basilicata! eu fiz bem

Treinamento in company para lucanion juventude, Oficinas estudantis, trabalhos, reuniões e eventos para compartilhar suas experiências.

Também este ano Prêmio Mundi Lokani uma Novo motor de desenvolvimento para Basilicata Através da rede Lucani nel Mondo criada pela Associação Mondi Lucani para quatro edições.

Receber Homenagem a personalidades lucanas ilustres no mundo da economia, negócios, criatividade e inovação e que compartilham o valor central do prêmio: um “retorno” à Basilicata.

Um prêmio diferente, favorece o retorno do know-how técnico a todas aquelas partículas lucanianas espalhadas pelo mundo.

O conhecimento do capital humano não é mais disperso, mas aprimorado e disponibilizado à Basilicata.

A quarta edição foi realizada hoje 12 de agosto em Matera Em uma localização de prestígio como o Alvino 1884.

Um formato que combina apresentação e arquivos Homenagem aos oito premiados E um momento de comunicação e degustação para estreitar relacionamentos e gerar conexões entre a vasta rede de ganhadores do Lucanian e Basilicata Global Prize.

Para receber o Prêmio Mundi Lokani 2022:

Pacifica Artosso (atriz e titular da cátedra de teoria e técnica de tradução teatral no Conservatório de Música de Parma);

Eliana de Caro (Vice-Chefe de Serviço e Curadora Artística dos Departamentos de História, Economia e Sociedade da Redação Domenica del Sole 24 Ore);

Luigi Dutiuti (Chef e empresário do restaurante tiramisu em Washington, D.C.);

Simona de Vitry (Empresário em Londres com “La Latteria”);

Ana Maria Ginzano (Chefe de Relações Internas, Externas e Corporativas do Grupo RTL 102.5);

Vicente Marella (CEO da Esa Energie Spa);

Marco Bercoko (Professor Associado de Economia Aplicada do Departamento de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Bocconi em Milão);

Francesco Vanni (Diretor administrativo da Harley-Davidson Itália, Espanha e Portugal).

Os programas de estágio da empresa para jovens lucanianos foram desenvolvidos pelos premiados Francesco Vani (Harley-Davidson) e Vincenzo Marella (Esa Energy), e os estágios estão no currículo e extracurricular a serem selecionados em breve.

Todos os vencedores, com entusiasmo e senso de responsabilidade, compartilharam plenamente os valores do Prêmio Mundi Lucani, ou seja, contato, remuneração e network, e se comprometeram nos próximos meses a participar de eventos, encontros e seminários com Mundi Lucani, como bem como incentivar a correspondência com empresas da região lucaniana para criar oportunidades econômicas e internacionais.

Entre as ideias sugeridas:

falar sobre energia e meio ambiente;

cursos de escrita criativa e oratória;

Desejo de conhecer jovens para aprimorar a cultura de trabalho.

Durante a noite, outro resultado chegou à casa.

Vencedor do Prêmio Mondi Lucani 2020, Fabio PonsanteO COO da norueguesa Aega ASA, juntamente com o seu Diretor Geral Nils Petterskaset, decidiu renovar um workshop para estudantes da Universidade de Basilicata após a experiência positiva de dois dias em uma das usinas fotovoltaicas da empresa na Itália, que foi apresentada a 10 estudantes de economia e engenharia em junho de 2021.

“Mini Erasmus”conforme definido por Buonsanti, que você também verá desta vez Envolvendo estudantes noruegueses Para tornar a experiência mais internacional.

Ainda durante o evento, foi selecionada a certificação do estágio Jovem Lucaniano apresentada pelo Premiato Mondi Lucani 2021, empresário Alfredo Carmen Cestari, no grupo de mesmo nome.

Primeira experiência profissional que resultou em um emprego completo.

o Presidente do Distrito Basilicata, Vito BardiEle disse:

“A fórmula para recuperar o conhecimento adquirido e o profissionalismo é uma fórmula vencedora porque nos permite continuar esse diálogo entre Basilicata e Lucanín do mundo, indispensável para o crescimento de nossa região.

Um prêmio que não reconhece apenas um compromisso Lucani Neil Mundo, embaixadores de valores expressos por meio de sua criatividade e trabalho, Mas quem recorre a eles para fortalecer novos relacionamentos e vínculos.”

A edição de 2022 foi patrocinada pela região de Basilicata, a província de Matera e a cidade de Matera.

Um evento em colaboração com o Intesa Sanpaolo e uma importante parceria, o CNA da Basilicata também foi adicionado este ano.

Ele disse Leo Montemoro, Presidente da CNA Basilicata:

“A visão compartilhada é que com a associação Mundi Lucani já trabalhando para criar ligações entre o mundo empresarial lucaniano e global, especificamente através da Primita, estamos trabalhando em um projeto que inclui a realidade da têxtil Lusani e uma grande empresa francesa.”

A total satisfação da chefe da Mundi Lucani, Maria Andreoli que reiterou como são os resultados da quarta edição:

“Reafirmando até que ponto o Prêmio Mundi Lucani é um motor de desenvolvimento que oferece oportunidades para jovens, empresas e a Basilicata.

Um projeto que vamos desenvolver e compartilhar com novos parceiros.”

para mim

para mim

MateraNEWS.NET

(Mandato do Tribunal nº 473)