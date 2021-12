Dos erros cometidos no clássico aos irreparáveis ​​de Mou

2021 não começou corretamente Roger Ibanes E ainda menos Roma. Na verdade, em 15 de janeiro, ele perdeu por 3 a 0 no clássico de Kialorosi. Ibanez é o protagonista negativo do jogo. O zagueiro brasileiro mostrou um jogo decepcionante, e os dois primeiros gols da Lazio nasceram de suas duas incertezas. Depois desses dois erros, até o futuro de Ibanes em Roma parecia duvidoso: muitos não acreditaram em seu potencial e a hipótese já vendida no mercado de janeiro abriu caminho.

Palo Fonseka No entanto, apesar das muitas críticas Ele continuou a confiar nas habilidades de Roger, Mantendo-o em campo constantemente. Então, lentamente e sem muito barulho, Ibanez recupera a confiança de seus fãs: Ele não está mais em questão na defesa de 3 homens do ex-técnico, apesar do campeonato negativo da Roma, ele terminou a temporada de forma positiva.

Com a chegada de José Mourinho, a posição de Ibanes está de volta ao equilíbrio. O treinador português, aliás, com dois centrais em campo, prefere uma defesa de 4 homens. No início da temporada, apareceram dois proprietários Mancini e Pequena, Imposto o banco com Ibanez. Durante os preparativos do verão, graças às muitas deficiências dos laterais do Kialorosi, Ibanez foi frequentemente utilizado como lateral – direito e esquerdo – em uma função que não era sua e, acima de tudo, mostrou boas habilidades. , Muita vontade de se colocar à disposição da equipe.

No entanto, o início da temporada foi marcado Muitos ferimentos leves Assim, a oportunidade para Ibanez de voltar a jogar no centro da defesa foi reaberta. Apesar da ênfase britânica na defesa de Giallorossi, Roger não percebeu que estava ausente e fez uma excelente jogada.

Com a chegada de Smalling, Ibnes estava de volta ao banco. Mas não dá nem tempo para “sentar confortavelmente” e MOuro Ele esteve ausente várias vezes – forçado a ir para a defesa de 3 homens. Roger está assim de volta ao relvado, ainda o protagonista: com o novo visual a Roma encontrou uma nova personalidade sólida, que foi relançada na liga e na liga de conferência. Portanto, agora, junto com Mancini e Smalling, Ibanes está desenvolvendo um excelente trio defensivo capaz de neutralizar os adversários.

Assim, chegamos em dezembro de 2021, poucos dias antes do final do ano. Por várias estatísticas, um coroa Roger Ibanes: é o jogador da Roma com mais minutos no ano civil (1.620 ‘). 2021 de Ibanez termina com este pequeno prêmio: entre muitos altos e baixos Ele é o essencial de Roma, Ainda há um ano – com todo o respeito por aqueles que acreditaram em sua venda.