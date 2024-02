Descubra por que o estresse alimenta a propagação de tumores

Os investigadores, cujo autor principal foi Xue Yan He (agora na Universidade de Washington), conseguiram compreender o mecanismo simulando o stress crónico em ratos com cancro. Eles puderam assim observar que as metástases aumentaram até quatro vezes em animais estressados. A razão está nos hormônios do estresse, chamados glicocorticóides, que atuam nos neutrófilos, fazendo com que formem esse tipo de “armadilha” para as células cancerígenas que as ajudam a se espalhar para outros tecidos do corpo.