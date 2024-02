Descubra como e por que o homem perdeu o rabo

A produção de uma proteína isoforma (ou seja, ligeiramente diferente da proteína original, mas suficiente para causar uma modificação genética, mas não uma mutação real) poderia ser responsável pela perda da cauda em humanos e grandes símios. Isto, pelo menos, é o que resulta do estudo descrito na revista naturezaLiderado por cientistas da NYU Langone Health, da Clemson University e da Loyola University. A mudança, que ocorreu há cerca de 25 milhões de anos, teria sido benéfica na transição da vida nas árvores para a vida na terra, mas também teria aumentado o risco de defeitos congênitos no tubo neural, como a espinha bífida.

A equipe, liderada por Bo Xia, Jeff Buckey e Itai Yanai, analisou 140 genes associados ao desenvolvimento da cauda dos vertebrados para traçar as origens desta importante mudança evolutiva. Ao contrário de outras espécies de primatas, os hominídeos – um grupo que inclui humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos e gibões – não têm cauda, ​​um dos passos mais visíveis ao longo do caminho evolutivo. Os cientistas levantam a hipótese de que a perda da cauda pode ser devida à introdução de um elemento genético específico no gene Tbxt.

Para validar sua teoria, os pesquisadores criaram modelos de camundongos (camundongos transgênicos, que são animais muito importantes na pesquisa porque do ponto de vista do desenvolvimento se assemelham aos humanos) que expressam diferentes formas do gene. Na verdade, os pesquisadores relataram que os ratos que expressavam a isoforma da proteína não tinham cauda ou tinham cauda curta, dependendo da quantidade relativa expressa no botão da cauda embrionária. Enquanto isso, a investigação revelou que animais ligados a uma manifestação específica do gene podem desenvolver defeitos do tubo neural, condição que afeta aproximadamente um em cada mil recém-nascidos. Os cientistas concluíram que estas descobertas sugerem que a perda da cauda pode ter sido um custo adaptativo do potencial desenvolvimento de defeitos do tubo neural, como a espinha bífida, que ocorre quando a coluna não se desenvolve adequadamente.