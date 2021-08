Depósitos: Sem juros, exceto para ofertas ocasionais ou em bancos estrangeiros

As taxas médias dos novos depósitos a prazo têm estado abaixo de 1% durante sete anos consecutivos e a média ponderada atualmente é de 0,07%, de acordo com os dados disponíveis do Banco de Espanha. A queda das yields para mínimos históricos próximos de zero responde sobretudo à prolongada e prolongada política de inércia. Banco Central Europeu, que vai durar mais do que o esperado.

A última vez que a instituição elevou as taxas de juros do governo na zona do euro foi em 2011 e desde março de 2016 está em 0%. Além disso depósito fácil (valor que os bancos pagam pelo congelamento de fundos) tem sido negativo desde 2014 e diminuiu para -0,5% em 2019. Não são esperadas alterações no curto prazo, especialmente após a nova estratégia introduzida pelo Banco Central Europeu. “Os obstáculos ao aumento das taxas de juros foram removidos”, comentou a Empresa de Investimento Público. Portanto, a recompensa por poupar permanecerá tão baixa no curto prazo quanto tem sido até agora.

“O prêmio é praticamente nada e poucas entidades dão alguns pontos-chave. O especialista da AFI, Esteban Sánchez Pajares, acredita que talvez“ dentro de dois anos ”os retornos possam começar a crescer“ famílias sem saldos grandes não podem obter retornos ”.

Nenhuma grande mudança é esperada atualmente. “Lagarde cancela parcialmente a capacidade de responder rapidamente se a inflação ultrapassar o limite de 2%”, diz Diavanum. Eles garantiram à Monex Europe que “o Banco Central Europeu endossou seu papel cada vez maior na economia europeia”.

No portal financeiro HelpMyCash, eles afirmam que “Todos têm a palavra em mente agora Inflação econômica E dependendo de como os dados se desenvolvem, no médio prazo, cerca de três ou cinco anos, os rendimentos podem subir um pouco. ”A recuperação econômica pós-Covid anda de mãos dadas. com a inflação.

A maioria dos depósitos sofreu mudanças descendentes nos últimos meses. No entanto, ainda existem produtos acima da média no mercado, especialmente de bancos online de pequena e média dimensão que pretendem obter fundos ou de entidades europeias comercializadas através de plataformas como a Raisin.

A Espanha tem algumas opções interessantes, como o grande depósito bancário português surpreendente Com APR de 1%, mas o prazo é de três meses e está disponível apenas para novos clientes. Banco renault, mesmo com uma sucursal em Espanha, reduziu várias vezes a rentabilidade do depósito Tú +, passando do 1% inicial para o APR atual de 0,60% durante dois anos. Para contratá-lo, você precisa abrir uma conta com você, que é reduzida para 0,50% APR.

e te adorna 0,80% de progressão aos 36 meses, 0,65% aos 25 meses e 0,50% aos 18 meses. depósito Pichincha Bank Baseado em bebank, Internet Banking, TAE de 0,8% a 0,4%. para esta parte, Banco Finantia Espanha Renda de 0,5% em 12 meses a 0,85% em 60 meses.

No armazém de supermercado europeu tâmaras de uva Retornos de até 1,17% em 60 meses estão disponíveis no J&T Banka (República Tcheca). italiano Progrito Banking Ele dá APR de 1% em 36 meses, e no mesmo prazo, é APR de 0,96% Haitong (Portugal) e 0,91% APR laranja azul (Letônia).

Apenas na plataforma Raisin você pode acessar benefícios superiores a 1%

para esta parte, Banco alemão A Espanha acaba de lançar uma plataforma chamada Deposit Market para acessar depósitos de entidades europeias sem ter que abrir uma conta bancária.

“As oportunidades são pontuais e limitadas no tempo, então para ter uma certa rentabilidade é preciso movimentar muito dinheiro”, explica Antonio Gallardo. No entanto, para ele, nos depósitos, apesar da raridade, “existem algumas opções de luta para não perder muito poder aquisitivo em um momento de alta inflação”.

“O caráter conservador do investidor espanhol se fortaleceu com as crises econômicas da última década e mais agora com a pandemia”, diz a diretora da Raisin na Espanha, Monica Pena, como evidenciado pelo montante de fundos em depósitos e contas claramente superior a 940 bilhões euros. “Embora não esperemos uma mudança drástica que se traduza na diminuição da poupança, podemos observar uma ligeira diminuição impulsionada, entre outras coisas, pelo levantamento das restrições e pela campanha de vacinação”, diz Pina, que nota que para encontrar os melhores livros “tem que procurar fora de Espanha”. França e Itália lideram a lucratividade na zona do euro.