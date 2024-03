De Rossi: “Acordos claros e uma longa amizade com os jogadores. Quero todos no topo” – Forzaroma.info – Últimas notícias do futebol Roma – entrevistas, fotos e vídeos

Conselho Editorial 1º de março de 2024 (alterado em 1º de março de 2024 | 12h03)



O treinador dos Giallorossi falou na conferência de imprensa: “Alguns estão menos satisfeitos, mas devem ir muito bem. A administração está à minha disposição 24 horas por dia. Eles dão-nos a tranquilidade que precisamos”.

lá Roma Ele foi chamado para confirmação após a vitória Turim Tarde de segunda. um time De Rossi Porém, ele terá que enfrentar uma partida muito difícil como a que disputou contra ele no U-Power Stadium. Monza para paladino, Que está tendo um excelente momento de forma. Porém, os Giallorossi poderão contar com quase todo o time, junto com o Suns Karsdorp E Ibrahim Saindo devido a lesão. Llorente Ele voltou ao grupo ontem, mas ainda não está em sua melhor forma após a lesão na cabeça. Na esperança de Campeões E explorando o confronto direto entre eles Atalanta E Bolonha, A Roma sabe que não pode cometer erros. para trigória, Daniele De Rossi falava na habitual conferência de imprensa da véspera do jogo.

Daniele De Rossi na conferência de imprensa

Quem são os que estão se recuperando do hospital? “Eles estão todos bem, exceto Karsdorp, que não estará conosco devido a um problema no joelho. Nada sério, mas ele precisa de uma gestão mais longa. O resto é muito simples. Quando você tem muitos bons jogadores, você pode contratá-los. ” “Aqueles que podem fazer você vencer a partida, se alguém estiver cansado você pode trocá-lo. Desse ponto de vista, estou muito tranquilo.”

Que tipo de gestão será feita para Dybala? “Ele está bem, não sei quantas vezes jogou 110 minutos e depois 90 minutos três dias depois. Temos que estar felizes, é um problema psicossomático. Depois do hat-trick, algumas doenças tornaram-se menos incômodas. Mas para ele , quanto a mim e aos outros posso satisfazê-los em seus termos.

Amanhã De Rossi x Palladino, ambos jovens treinadores. Monza jogará em 3-4-2-1: o que você espera? “Há duas ou três semanas eu teria dito que eles jogariam no 3-4-2-1, mas eles mudaram recentemente e alcançaram excelentes resultados. É preciso estar preparado para defender contra uma equipe que cria com três ou quatro jogadores. . Estamos prontos para tudo. É um treinador que respeito particularmente. “Conversámos recentemente. Esta coisa explodiu nas nossas mãos, com ele à minha frente. Ele é um bom treinador e gere tudo de forma brilhante. O futuro está do lado dele, e amanhã tentaremos superá-lo.”

Mesmo que não goste de comparações, podemos dizer que os ciganos se tornaram mais uma família do que ontem? “Não sei como foi ontem. Alguém me disse uma coisa, mas esse não é meu trabalho. Não tento fazer as coisas de maneira diferente do passado, tento gerenciá-las. Não foi muito diferente quando eu estava comandando o vestiário como capitão ou membro.” No Senado e eu tento ajudar os jovens jogadores. Existem diferentes escolhas que você pode fazer, quando você é capitão você é amigo de todos, quando você é um treinador, você é um amigo, mas tem que mandar 12-13 para o banco, talvez alguém olhe para você com desconfiança. Você falou sobre família, então se não o fizermos, iremos nessa direção. Para mim, é ajuda muito nos resultados do time, é assim que eu vivo o vestiário. Talvez você fique uma hora a mais para fazer trabalho extra e não vá logo para casa. Os jogadores têm que estar felizes em entrar. Para o campo trabalhar difícil, fazer um trabalho físico perfeito. É uma troca igualitária. É cansativo, fico na frente do computador o dia todo, ficamos aqui de manhã até a noite, mas estamos bem. Eles sabem que têm que entrar e fazer o seu trabalho, mesmo que seja num ambiente familiar. Caso contrário, a nossa posição deve mudar.” READ Milão e Pioli: Di ​​Kitaler? Não foi um desperdício para Maldini. Chukwueze deve marcar e ter sucesso' | Primabagina

Dybala fez um hat-trick jogando à moda antiga, num 3-5-2, onde ficou mais livre para se expressar: será coincidência? “Ele marcou um gol de pênalti, um de 30 metros e outro com entrada de sua equipe. Não há nada tático que o impeça de fazer essas coisas, seja um hat-trick ou um quádruplo. Se analisarmos os gols estamos analisando as situações que podem acontecer mesmo com um 5-5-0. A mudança de formação é pura coincidência, para mim e para ele também.”

Lukaku não conseguiu um emprego permanente pela primeira vez, mas se deu muito bem: onde está sua condição? “Todo mundo está em discussão, ele, Dybala ou eu. Tenho que fazer escolhas, às vezes são baseadas no desempenho, outras no fato de ele ter jogado 100 partidas em 90 minutos. Em Frosinone eu o tirei porque ele não estava bem condição. Ele é uma estrela chegando, ele é decisivo. “Ele corre como um louco e bate no ombro. Ele está na melhor forma. A pessoa que sempre joga é feliz. A pessoa que sempre joga e depois vem e age como um criança é a pessoa ideal para todo treinador. Incrível? Não, é o trabalho dele. O que ele deveria fazer? Seria surpreendente se Ele fizesse esse fenômeno e não corresse ou franzisse a testa. Nesta Roma não há ninguém que faça isso . Como jogador, isso foi uma das coisas que mais me incomodou. Talvez tenha alguém que esteja menos feliz, e esse é o meu papel, mas nos treinos você tem que ser forte e nas partidas mais” A partir disso. as regras de cada treinador, não apenas do meu treinador, acordos claros e longa amizade. Lukaku é o jogador ideal neste sentido.” READ “Demos a vitória ao Inter, mas não me sinto traído.”

Há obras acontecendo ao seu redor: você sente esse clima de desmobilização? “Não, não me sinto assim. A empresa é boa em fazer toda a paz que temos à nossa disposição. Estamos divididos pelo que está acontecendo lá em cima, em clubes como o City, o time titular nem percebe se uma bomba dispara no escritório da empresa, porque está em outro lugar. Grandes jogadores estão em condições ideais para focar no trabalho. Tenho que interagir com minha função, Maurizio e Lina estão à minha disposição 24 horas por dia. Se eu pegar o telefone e chamar Dan e Ryan da mesma coisa, se o fuso horário permitir. Há mudanças como em muitas empresas, dado Porque há funções descobertas, mas tenho que focar nos resultados. Não tenho controle sobre essas coisas. A atmosfera é positivo, e não creio que as coisas aconteçam de forma diferente do que acontece em outros clubes.”

Sobre a gestão de Smalling: Ele pode jogar em qualquer formação, mas prefere colocá-lo em um sistema de três jogadores. A operação foi concluída? “Essa fase está chegando ao fim, talvez seja só uma preocupação exagerada minha. Se eu tivesse colocado ele aos quatro anos ele teria se saído melhor, não sabemos. Quando você fica muito tempo sem jogar vez, talvez seu joelho esteja bem, mas os músculos não aguentam alguns sprints longos ou contatos. Minha ideia era limitar seu alcance tendo dois cães de guarda perto dele. Trabalhamos com a equipe, em equipe, onde eu estava a última peça. Mesmo em Frosinone, ele seria titular no futebol, porque depois de nove meses “Parece que ele não sabe mais jogar futebol. Lembro-me de quando voltamos ao campo de treinamento, para o primeira hora e meia não conseguimos nem driblar. Depois talvez acrescente um pouco de emoção e esforço, só tentei protegê-lo. Será importante para nós independente do time.” .

Ele disse que Paredes precisa melhorar em alguns aspectos: onde ele está agora? “Estamos trabalhando em alguns aspectos, não na gestão da bola, mesmo que eu lhe peça coisas diferentes, para ser mais vertical e rápido. Ele entende isso, é inteligente do ponto de vista futebolístico. Mas, às vezes, foi instintivo , e tem que ser O meio-campista tem que ser reflexivo. O forte recupera menos bolas, mas permite que seus companheiros recuperem mais. Talvez alguns dos meus companheiros tenham feito dez cortes e recuperado algumas bolas, e eu fiz uma e tentei travar o resto . Você tem que fazer coisas visuais e também muitas coisas invisíveis. Visível. Um jogador bonito e corajoso, ele vem e recupera a bola. Mas se você fizer isso você se torna perigoso, mas protelar é muito importante. Ele tem a bola. na cabeça, ele sabe onde conseguir rebotes e tem os truques inteligentes que um jogador argentino tem quando está um contra um. “São as nuances que peço a ele e me permito dar mais conselhos para os meio-campistas.” READ Os grupos são sorteados. Todos os adversários das seleções italianas - OA Sport

Há cinco zagueiros centrais para preencher duas funções, e pelo menos quatro parecem titulares regulares. A percepção de Mancini das três e meia poderia ser uma hipótese? “Todos os cinco se sentem como jogadores em potencial, garanto. De qualquer forma, sim, por que não? Mancini tem o futebol em mente, tendo feito jogos excepcionais com Fonseca como meio-campista. Ele sabe fazer tudo e estou feliz com ele, é uma questão de escolhas. Temos muitos jogadores, até o Angelino pode jogar no lado direito com habilidades diferentes. O Mancini pode fazer isso, ter alguém como ele seria o ideal para ter um jogador que tenha os pés na linha e possa atuar como extremo puro. Deste lado temos Baldanzi e Dybala que são dois médios-ofensivos. “E do outro lado está El Shaarawy, que poderá permitir-nos jogar com um defesa-central emprestado na ala. São todas opções para jogar. cada jogo individualmente. O melhor treinador do mundo, Guardiola, chegou à final da Liga dos Campeões com os defesas-centrais nas alas.”

Depois de 120 minutos com o Feynorod, o Torino foi fraco no encontro e o Monza o mesmo. Ele empurra demais nas alas, onde a Roma sofre muito: como devemos reagir? “É sempre difícil jogar contra ele, mesmo na primeira mão houve um grande jogo com dez homens, venceram o Milan e fizeram sofrer as grandes equipas. Eles sabem jogar futebol, são menos agressivos que o Torino e o Atalanta, mas eles vêm da mesma árvore genealógica. Talvez eles pressionem mais.” Porque eles viram que sofremos contra o Torino, temos que estar preparados para qualquer eventualidade. Gerenciar o cruzamento antes que ele vá é importante, por exemplo contra Zapata onde a Roma defendeu bem na área. Aquele que salta alto, bate a bola e marca, faz com que pareçamos que entregamos. “Mau desempenho. Talvez mais apoio de Angelino em Bellanova tivesse nos ajudado a fazer melhor. E então os cruzamentos são recebidos em futebol.”

Se você quiser se aprofundar em todos os temas relacionados ao mundo da Roma sem perder nenhuma atualização, fique em contato com Forzaroma para saber todas as novidades de hoje sobre os Giallorossi na liga e na Europa.