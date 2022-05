Crise na Ucrânia, câmara dos EUA aprova US$ 40 bilhões em nova ajuda. Dragões de Python: unidos por um cessar-fogo

Presidente dos EUA: Você conseguiu unir a OTAN e a UE

“Você foi um bom amigo e melhor aliado – esta é a resposta de Pitton – a cooperação da Itália é essencial. Eu o parabenizo desde o início por seus esforços para unir a OTAN e a UE. Uma UE forte – explicou Biden – é do interesse dos EUA. tem muito o que falar.” Não houve entrevista coletiva ao final da reunião.

Antes da visita do primeiro-ministro italiano à Casa Branca, Biden escreveu no Twitter: “Esta tarde receberei o primeiro-ministro italiano Mario Draghi na Casa Branca. Estou ansioso para reafirmar a cooperação amigável e forte entre nossos dois países e discutir nossa continuidade apoio à Ucrânia.

O último encontro presencial entre os dois líderes ocorreu durante a cúpula do G20 em Roma, em outubro passado.

Há também bilateral Yellen

A secretária do Tesouro Janet Yellen está com Biden em uma delegação à Casa Branca para se encontrar com Tracy. John Ainer, Wendy Sherman, então Secretária Adjunta do Presidente e Primeira Vice-Conselheira de Segurança Nacional dos EUA; Em Assuntos Europeus e Eurasianos, Amanda Slot, Diretora do Conselho de Segurança Nacional para a Europa, e Jonah Bridget, Diretor de Assuntos da UE do Conselho de Segurança. A reunião contou com a presença da Embaixadora da Itália em Washington, Mariangela Chabia, bem como do Ministro do Gabinete Antonio Funciello, do Assessor Diplomático Luigi Matteolo, Luigi de Liverano, Assessor Militar, Francesco Giovassi, Assessor Econômico, Pavlo Ansondi e Imprensa. , Consultor de Informação.

Documento de Energia

Fontes diplomáticas destacam a contribuição dos Estados Unidos para a Itália no médio/longo prazo para a política de diversificação energética perseguida por Roma. Atualmente, os estados fornecem 10% das importações de GNL para a Itália, e o governo quer aumentar esse volume. Um problema é que a Itália planeja aumentar a capacidade de restauração instalando dois restauradores flutuantes, um dos quais já estará operacional no início de 2023 e o outro até o final do próximo ano, conforme garantido pelo ministro do Meio Ambiente. Troque Roberto Singolani.