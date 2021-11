Em um dos mais clipes Curiosamente, em seu discurso de abertura do ano letivo em Sapienza, Roma, o Presidente da República definiu a alta taxa de vacinação italiana como um “referendo sobre a ciência e seu valor”, destacando que “o período de subestimação do papel da ciência na Itália está fechada entre parênteses ”.

O Presidente reafirma com a autoridade do seu gabinete o que os cientistas do setor vêm afirmando há algum tempo: apesar do estereótipo difundido e infundado (infelizmente muitas vezes também repetido por quem deveria se preocupar mais com os dados empíricos, como os especialistas científicos) e Os dados mostram que a confiança na ciência e a negligênciaExistem muitos estudiosos em nosso país Alta e sempre crescendo nos últimos anos, independente da epidemia. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que a taxa de adesão da vacina Covid-19 é muito alta e inimaginável há alguns anos. No entanto, as ciências sociais nos convidam a considerar cuidadosamente as relações causais entre dois fenômenostemporário ou mesmo relacionado. Caso contrário, como em um exemplo bem conhecido, devemos concluir que o alto consumo de chocolate prepara o terreno para a vitóriaNobre, porque ambos os índices relativos são altos em alguns países (por exemplo, Suíça).

Forma efetiva Apenas um em cada cinco vacinados na Itália afirma ter feito isso com base em sua “confiança geral nos cientistas”., enquanto mais de um em cada dois mantinha uma posição mais realista “o benefício supera o risco”; Por outro quinto, “os dados mostram a segurança da vacina” (dados do Observatório para a Ciência e a Sociedade). A estes motivos devem naturalmente ser acrescentados aqueles que optaram pela vacina para cumprir as suas obrigações profissionais ou para poder obter o Passe Verde. Outro elemento essencial é a confiança em instituições. Há alguns meses, um grande estudo internacional destacou a ligação entre a confiança nas instituições e a orientação para a vacinação, e encontrou os níveis mais baixos precisamente nos atuais países do Leste Europeu, que estão sobrecarregados com a nova onda de infecções.

Em essência, a confiança na ciência é claramente um pano de fundo importante em várias questões, incluindo vacinações. Mas é um pano de fundo que precisa ser refinado e solidificado no longo prazo “em tempo de paz” e mesmo quando o (longo) arco pandêmico terminar. A confiança na ciência não pode ser invocada apenas “em tempos de guerra”, como uma chave a ser pressionada para encorajar os cidadãos a adotarem certos comportamentos no local.