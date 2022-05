Como e quando funciona

O bónus de fachada permite realizar um vasto leque de trabalhos, desde o simples desenho à melhoria das propriedades térmicas, em edifícios existentes, beneficiando de uma dedução fiscal igual a 60% das despesas documentadas. Vejamos os requisitos que devem ser atendidos para atingir a medida.

o Interfaces adicionais Trata-se de uma facilidade que permite beneficiar de uma dedução ao total do imposto igual a 60% das despesas documentadas relacionadas com intervenções destinadas a restaurar ou restaurar Fachada de edifícios existentes.

Vamos ver no artigo a seguir todos os detalhes da medida e quem pode se candidatar.

o Interfaces adicionais 2022 Permite-lhe usufruir de um Dedução do imposto total igual a 60% de despesas documentadas relacionadas a intervenções restaurar ou restaurar fachada do edifícioIncluindo limpeza e pintura externa.

Para aproveitar o Bônus de Interfaces 2022, o seguinte deve ser considerado Requisitos:

A data de expiração do acesso bônus à interface do ano atual é a data 31 de dezembro de 2022.

Conforme definido pela Receita Federal, eles podem beneficiar Interfaces de bônus:

Todos os contribuintes, residentes e não residentes do território estadual, súditos do Irpef e sujeitos passivos do IRES que possuam imóveis sujeitos a intervenção por qualquer motivo. O desconto não se aplica apenas àqueles com rendimentos sujeitos a impostos separados ou alternativos.