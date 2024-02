Ciência, episódio de IA de monitoramento de saúde está chegando

Samsung apresenta o Galaxy Ring no Mobile World Congress em Barcelona

O Galaxy Ring pode parecer um simples anel à primeira vista, mas tem algo dentro dele Sensores avançados O que permite o monitoramento completo da saúde do usuário.

“A ideia por trás do Galaxy Ring é dar a todos a oportunidade de usar algo tecnologicamente avançado, mas compacto, quase invisível e certamente menos pesado para as atividades cotidianas.” Hon Pakvice-presidente da Samsung Electronics.

O anel foi apresentado durante a exposição Congresso Mundial Móvel Barcelona. “A coleta de dados, que ocorre mantendo a privacidade por meio de uma conexão protegida de telefone celular, é passiva. Enquanto o anel está no seu dedo, o aplicativo Samsung Health recebe informações que podem ser cruzadas com as de outros dispositivos que você tem com você”, enfatiza o vice-presidente da empresa, conhecida multinacional sul-coreana de eletrônicos.

“A IA já está tendo um enorme impacto nos consumidores.” Via Galaxy para Nós forneceremos Conselho pessoal Para os utilizadores, mudando a sua abordagem aos cuidados de saúde – continua Hun Bak – faremos isso trabalhando também em conjunto com Parceiros especializadosIsto é para transformar dados em ações concretas. “É um passo necessário para que a inovação tecnológica alcance benefícios reais e não um fim em si.”

A cooperação foi confirmada com Ciclos naturaiso que permitirá monitorar fertilidade. Entre as funções padrão estará o monitoramento Dormede Frequência cardíacao Contar passos E modelos respirando.

A data de lançamento e o preço ainda não foram anunciados.

O anel será feito de titânio e estará disponível em três cores: ouro, prata e preto. Estará disponível em nove tamanhos: do 5 ao 13 e marcados do S ao XL.