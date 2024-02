Chuva e neve a caminho, ciclone polar atingirá a Itália a partir de quinta-feira, 22; detalhes

O tempo vai piorar significativamente nos próximos dias

Fortes chuvas e muita neve devem retornar à Itália devido a um verdadeiro ciclone polar. Depois de um longo período caracterizado por um clima excepcionalmente ameno e uma atmosfera quase constante, a temporada caminha para algo um pouco mais atmosférico para o calendário. Será uma perturbação grave, que marcará uma viragem no clima do nosso país, cuja chegada é esperada. Quinta-feira, 22 de fevereiroA partir das regiões norte.

Previsões

Naquele dia Veremos uma clara mudança nas condições atmosféricas a partir da manhã de quinta-feira, 22 de fevereiro. : O céu estará cheio de nuvens desde as primeiras luzes da manhã e as primeiras chuvas serão afetadas. Os Alpes E isto Pré-AlpesO Ligúria e várias regiões Trivanetto. O foco também será fundamental NeveNas montanhas alpinas, inicialmente a uma altitude relativamente média, espera-se entre 1300 e 1400 metros, devido às temperaturas ainda amenas em comparação com as normas sazonais.

À tarde e à noite, o mau tempo continuará a agravar-se mais ou menos nas mesmas zonas, com a intensificação dos aguaceiros de neve, atingindo em média os 1000 metros e estendendo-se a altitudes cada vez mais baixas.

Sexta-feira, 23 de fevereiro será uma semana muito importante As condições meteorológicas irão piorar significativamente, especialmente nas regiões do Nordeste e com uma rápida extensão do mau tempo às regiões centrais do Tirreno e às regiões associadas dos Apeninos.

Em detalhe, chuva forte nos espera lá Vêneto E Friul-Veneza JúliaAssim como em Toscana, Lácio, Úmbria E o mesmo no final do dia Campânia.

Nos Alpes Centrais e Orientais, entre 900 e 1000 m de altitude, é necessária uma monitorização cuidadosa da queda de neve em altitudes mais baixas no interior, à tarde e à noite.

tendência

Neste momento, há poucas chances de melhora do clima por causa da totalidade Fim de semana Caracterizado por uma teimosia Ciclo do cicloneA maior parte do país está preparada para manter um clima geralmente instável.

Ele falou sobre esses assuntos Lorenzo TediciMeteorologista do local www.iLMeteo.itNós perguntamos Esclarecimentos sobre a deterioração esperada nos próximos dias.

Foi confirmada uma massa de ar mais firme e “menos quente” em comparação com os últimos 10 dias de extracção polar distante: a partir de quinta-feira, 22 de Fevereiro, este ar fresco descerá da Escócia em direcção a Itália.

O que acontece com os ciclones polares?

Depois de uma quarta-feira ensolarada e amena, salvo as últimas chuvas no sul, a quinta-feira começará com alguma chuva no noroeste: movendo-se rapidamente em direção a Triveneto: neve esperada nos Alpes em altitudes médias acima de 1400 em fevereiro. 1500 metros.

Quando o furacão atingirá o pico?

O ponto alto da tempestade ocorrerá na sexta-feira, com uma origem polar distante que empurrará a camada de gelo para baixo e atingirá os Apeninos. O rabo de um demônio balançando…

Haverá muita neve?

Nos Alpes centro-orientais a neve é ​​muito forte, mais de meio metro em 24 horas! Início de fim de semana muito instável e ventoso, com precipitação a atingir o centro e partes do sul.

Como estará o tempo no sábado?

Ventos fortes com chuva e neve ainda são esperados nas montanhas de norte a sul no sábado.

Quais são as previsões para domingo?

No domingo, o pior tempo estará concentrado no sul, segundo as primeiras previsões confirmadas, mas uma frente fechada trará eventos para o norte num ambiente ainda mais fresco.

Conclusão?

Como mencionado, chegaremos ao fim de um inverno que não vai além de breves fases: as secas na Sicília, Sardenha, Calábria e Piemonte são uma assinatura fantasmagórica do inverno de 2023-24.

Agora, no final da temporada, o ciclone polar tentará trazer de volta alguns aspectos de Fevereiro, com muita neve nos Alpes e uma descida das temperaturas de 10 graus Celsius e, sobretudo, chuvas fumegantes, capazes de limpar o ar poluído.