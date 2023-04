Chiara Ferragni, joias caras e seios transparentes: a rede não gosta

Uma nova série de fotos sensuais de Claire Feragny Daí uma nova polêmica. Não há um post influente que não atraia alguma fofoca, mas o nível de feiúra é proporcional à quantidade de pele exposta. Em sua última apresentação de slides, Feragne pasta nas joias, mas é atacada por seus seios nus.

Quanto custam as gemas?

“Brilhar dior hoje”: Claire Feragny Deixa os seguidores conhecerem o brilho das joias da coleção joia Dior Da casa de moda francesa. A fonte, que une simplicidade e elegância, impressiona por suas linhas gráficas e formas abstratas. Mas não se deixe enganar pelo design simples porque esses objetos de valor custam muito. 7100 euros para pulseira de aço, 3.500 euros para o circuito, 8400 euros Para brincos de diamante: com estes acessórios não há dúvidas sobre o brilho de Ferragni. Ela tem fotos tiradas de diferentes ângulos: close-up, corpo inteiro, perfil, e tem até detalhe da mão com joias.

discutindo

os acessórios que ele usa Claire Feragny Chama a atenção mas é o vestido dela, sempre assinado dior, para ativar os comentários sociais. Para o post patrocinado, o empresário escolheu calça flare (980€)É combinado com uma blusa bege sem mangas (690€) Mistura de linho. A peça de malha é totalmente transparente e ela usa sem sutiã que mostra totalmente os mamilos. Os haters não demoraram a chegar. Kiara, por favor, pare e salve-se. Diga-me de uma mulher para outra: que liberdade você reivindica ao se mostrar assim? – Mas onde está a necessidade de mostrar os mamilos para anunciar uma linha de joias? Há também imitadores da famosa estola que Chiara usou no palco do Festival de San Remoque foi seguido pelas palavras “Think Free”. Sinta-se à vontade para não se mostrar sempre nu e ser apreciado mesmo em suas roupascomentou um seguidor.

Alguém está defendendo a Kiara

Entre o monte de ódio, também há comentários defendendo Claire Feragny. De fato, existem muitas mulheres que concordam com a liberdade de exibir seus corpos como bem entenderem. Desde que o Instagram editou o show de mamilos, depois de uma batalha de anos com a hashtag #retweetar Rebatido em todos os lugares, o influenciador postou vários conteúdos sem censura, transmitindo efetivamente sua mensagem social. Se os seios dela estão de fato ou não salientes não cabe a nós prestar atenção, assim como fazemos quando vemos fotos de um homem com o peito nu – mas onde iríamos parar se ela se escandalizasse com os mamilos? – Os insultos mais hediondos de todos a uma mulher, que triste – Homens ficam horrorizados com dois mamilos: gostaria de ver seus comentários se ele tivesse um quarto sutiãAbaixo, leia o post de Chiara. Capa ou display? Na galeria você encontrará todas as fotos do escândalo.

