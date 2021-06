Carolina Marconi inicia quimioterapia: “Na vida você luta”

Carolina marconi . começa Quimioterapia Ele corajosamente reconta sua batalha contra ele câncer de mama. Há poucos dias, o ex-concorrente da GF VIP Ela contou no Instagram que recebeu um diagnóstico ruim e está pronta para revidar.

“Não sou bom em dizer a mim mesmo – escrevi – mas gostaria de compartilhar, mesmo que não seja fácil, um período ruim da minha vida. No dia 24 de março, eles me diagnosticaram com câncer de mama, Lembro-me de quando os médicos me contaram. Meu sangue estava frio e eu fugi com raiva, fechando a porta. Fui ao bar da clínica e minhas lágrimas explodiram sem parar. Você falou comigo. Eu estava me perguntando: “Agora todos os meus sonhos e planos, o que vai acontecer com eles ?!” Eu me sentia acabada como mulher. Destruída, faltava ar. Eu estava perdido.”

Após o desconforto inicial, Carolina Ele decidiu enfrentar a batalha com o apoio das pessoas mais próximas a ele. “Fiz uma cirurgia difícil que durou mais ou menos de 8 horas – lembra ele -. Eles tiveram que remover o tumor e reconstruir minha mama também. Bem, sim, sacrifiquei meu peito para evitar o rádio.” Agora, após a operação, Marconi terá que passar por Quimioterapia. A pista de obstáculos coexiste com ele Muita força e coragem, com o apoio de sua família e fãs que torcem por ela no Instagram.

“Coloquei uma incisão picc, uma cânula de 41 cm em uma veia que vai me acompanhar durante toda a minha jornada … A segunda etapa foi alcançada, assim como a primeira cirurgia – explicou ele, sem esconder seus medos -. Não nego que hoje fiquei assustado e um pouco assustado, infelizmente desatei a chorar na frente da enfermeira, sou um humano e não um robô. Nestes casos chorar é uma saída, libertadora, faz bem para a alma e, paradoxalmente, você se sente mais forte do que antes. Obviamente não foi um passeio no parque, fiquei com medo da dor, mas foi mais fácil do que pensava. Eu apenas senti o ponto de entorpecer e depois nada … Depois de 20 minutos eles realmente conseguiram, estou bem e não tenho nenhum problema. ”

Apesar do medo, a ex-estrela do GF Continue sorrindo. “Tudo passa na vida e você está sempre lutando de cabeça erguida – escreveu ele, agradecendo aos seguidores pelas tantas mensagens que recebi -. Obrigado por todas as mensagens maravilhosas que recebo, é também uma forma de enfrentar tudo com força extra e nunca se sinta sozinho. “