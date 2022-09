Barcolana: Soluções Sustentáveis ​​de Estudos da Cimeira do Adriático – Ciência e Tecnologia – A Nova Europa

(ANSA) – Trieste, 17 de setembro – Do plástico à lei do enxofre, da economia azul à aproximação da Geração Z, embaixadora da sensibilidade ambiental “nativa”. E, novamente, da logística portuária aos desafios do vale do hidrogênio, às ações que as empresas estão realizando para apoiar e proteger o meio ambiente. Estes são os temas centrais da Cimeira do Mar de Barcolana, agendada para 5 a 7 de outubro em Trieste como parte da Barcolana54 apresentada pela Generali. O evento, promovido pela empresa de vela Barcola e Grignano (Svbg), está sendo organizado em conjunto com a região de Friuli Venezia Giulia enquanto aguardam mandatos públicos para sustentar o Alto Adriático e a Europa Central.

O objetivo da cúpula, hoje apresentada, é abordar a complexa questão da sustentabilidade e a necessidade de uma abordagem integrada capaz de enfrentá-la. Os promotores explicaram que para a ocasião será criado um laboratório para técnicos, cientistas, políticos, comunicações, empresas, jovens e cidadãos “prontos a trabalhar em equipa para proteger o Adriático”. “Cada cidadão é chamado a fazer a sua parte – observou a presidente do Svbg, Mitja Gialuz -, mas isso deve fazer parte de uma estratégia global pautada pela ciência.

Precisamos de uma nova aliança forte entre o público, o experimentador e as gerações.”

“O espírito de Barcolana, a partilha do mesmo mar por barcos de diferentes classes, e o respeito por este elemento, estão entre os princípios que nos levaram a partilhar as nossas políticas com o ambiente na Eslovénia, Croácia, Caríntia, Veneto e Emilia-Romagna. ” “Para atingir os objetivos do Pacto Verde Europeu pelo menos 5 anos antes de 2050, devemos cooperar com todo o Adriático e a Europa Central.”

Os palestrantes esperados incluem Umberto Galimberti, Piergiorgio Odefredi, Enrico Galliano e técnicos de Osmere, Arba, Augs e da Universidade de Trieste. Também será apresentado o projeto NIMRZ, em cooperação com a ENGE, para planejar uma resposta transfronteiriça contra a poluição marinha no norte do Adriático em caso de acidentes no mar e em terra. (Lidando).