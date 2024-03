ATP Miami, Sinner voa para as semifinais e vence Machac em dois sets – Tênis

Jannik Sinner alcançou sua terceira semifinal no Master 1000 em Miami e continua atraindo muitos fãs italianos ao Hard Rock Stadium na cidade dos sonhos da Flórida. O campeão do Sesto, Pusteria, parece ter recuperado a sua melhor forma. Nas quartas-de-final, ele derrotou o tcheco Tomas Machak em dois sets, 6-4, 6-2, em pouco mais de uma hora e meia de jogo, enquanto seu desempenho continuava a crescer.

O adversário de Sinner nas semifinais será o russo Daniil Medvedev, de 28 anos, quarto colocado no ranking mundial. Medvedev derrotou o chileno Nicolas Jarry (nº 23) por 6-2, 7-6 (9/7) nas quartas-de-final.

“Não foi uma partida fácil, mas joguei bem os pontos importantes”, disse o jogador do Tirol do Sul no final da partida. Ele acrescentou: “Jogar um torneio após o outro não me causa problemas: sinto-me bem fisicamente – é uma questão de competição, por isso treinamos arduamente para estarmos em condições de o fazer. Este é um torneio especial para mim porque tenho atingiu o nível exigido.” A primeira final dos 1000m e por isso estou feliz por chegar novamente às semifinais.” Os números mostram que a continuidade é uma das principais características do “Barão Vermelho”: a sétima semifinal da sua carreira no Master 1000 e acima de tudo a Chegou à quarta semifinal nos quatro torneios realizados até o momento desde o início do ano.A vigésima vitória nas últimas 21 partidas: a única derrota foi para Carlos Alcaraz em Indian Wells.

Na quadra dura do Hard Rock Stadium, na Flórida, Sinner sofreu apenas nas primeiras partidas contra o tcheco Macak, 60º colocado do ranking, “vingando-se” assim da eliminação de Matteo Arnaldi nas oitavas de final. Yannick começa forte logo de cara: quebrando no primeiro game do primeiro set. Mas o checo marcou surpreendentemente no contra-ataque graças a dois remates maravilhosos. Partida equilibrada ainda no sétimo game, Matak, pressionado, comete dois erros que dão folga ao Azul. A partir desse momento Yannick assume a presidência e, de fato, não há mais competição. Sinner parece estar sofrendo menos com a umidade da Flórida e conseguiu registrar algumas cenas incríveis que eletrizaram a torcida nas arquibancadas da “casa” do time de futebol americano Miami Dolphins. No segundo set, Sinner parece implacável e rapidamente recupera o jogo.

