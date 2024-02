Árbitro português Jono Pinheiro

Português é selecionado Arbitragem da segunda mão do Milan-RennesVálido para uma décima sexta parte Liga Europa. Quem João Pinheiro E em que escândalos ele está envolvido?

Resumo:

1. Quem é Jono Pinheiro: Introdução 2. Os escândalos do Pinheiro, da Juventus à final da Taça de Portugal 3. Árbitro João Pinheiro Rennes-Milan

Quem é Jono Pinheiro: Introdução

João Pinheiro nasceu Praga Em 1988. Ele é muito crítico inicial: Assume o comando de sua primeira partida Primeira divisão portuguesa em 2015Sozinho 27 anos de idade. Árbitro Português na Academia-Boavista Ele é um herói instantâneo: Marcou aos 72 minutos para o S. da Academia. Planos complicados para a equipa da casa com a expulsão de Cisse. O Bovista reage, mas não encontra forma de marcar. Aos exatos dez minutos, Pinheiro reorganizou os jogadores em campo e mandou Tangerinha, do Bovista, para o segundo cartão amarelo. A partida termina 0-0 4 cartões amarelos E bem 2 descargasUm deles estava ao vivo.

Em suma, desde a sua introdução Pinheiro deixa claro que não pode ser enganado facilmente.

Os escândalos de Binheiro: da Juventus à final da Taça de Portugal

28 de janeiro de 2023: Final da Taça de Portugal entre jogo Lisboa E porta, moderado por PinHero. Jogador português recebe dois cartões amarelos em questão de minutos Paulina, médio do Sporting de Lisboa na altura. A saída repentina enfurece o diretor de comunicação do Sporting. Miguel BragaQuem anunciará no final do jogo:

João Pinheiro tem potencial para nos roubar mais um título pela sua atuação. É muito fácil tirar jogadores do jogo, muito difícil tirar jogadores do Porto.

Duas semanas depois, o árbitro português está novamente no centro das críticas: em Juventus-Nantes Pinheiro (95'') falhou o penálti Alegrar, nem mesmo após ser avisado pelo VAR. O toque de mão Claro e desarrumado por Centones, mas o árbitro apita falta de ataque. Bremer: A partida terminaria em 1 a 1, resultando em uma vitória por 3 a 0 no jogo de volta que não afetaria o avanço dos Bianconeri para a próxima fase. Mas ainda O erro está aí e é óbvioAllegri é o capitão da Juventus Danilo Eles falam sobre isso na conferência pós-jogo. E é errado que não seja bom para a vida dos portugueses.

Árbitro João Pinheiro Rennes-Milan

PinHero irá reproduzir sozinho Milão-Renz Quinta-feira, 22 de janeiro de 2024. Os rossoneri depois 3-0 Eles querem ficar relativamente tranquilos em relação ao jogo de ida, mas certamente não podem descansar sobre os louros: será o árbitro Pinheiro o homem certo?

