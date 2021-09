Aqui está o local de trabalho para viver bem – Corriere.it

a partir de Fabio Sotocornola

Pesquisa com funcionários Statista e boletim informativo para 400 empresas. Resultados na terça-feira, 28 de setembro, no Buone Notizie, com o Corriere della Sera

Todos concordam: depois da pandemia, o mercado de trabalho se recuperou fortemente. Mas o foco está na qualidade desses lugares e no luxo garantido: Como os planos de assistência são apresentados aos funcionários? Qual é o equilíbrio de vida entre escritório e casa? Resumindo, como está o clima nas empresas na era pós-Covid? A resposta vem deOs melhores empregadores da Itália, pesquisa realizada pela Statista, plataforma digital que coleta e processa dados econômicos. Os resultados serão publicados em boas notícias Nas bancas de jornal de graça amanhã com serviço de entrega E no site em www.corriere.it/buone-notizie/aziende-top-dove-lavorare (Visível a partir de terça-feira, 28 de setembro)

classificação O ranking reuniu 400 empresas, entre médias, multinacionais e uma parcela do setor público (hospitais, universidades, centros de pesquisa). Método simples: o Statista entrevistou dezenas de milhares de trabalhadores de forma voluntária com perguntas sobre sua empresa ou outros fatos que atuam no mesmo setor. O resultado foi uma marca no boletim escolar que permitiu a construção de uma classificação geral e vinte outras classificações determinadas pela divisão desses 400 fatos em categorias econômicas.

Recursos Ainda mais interessantes são os benefícios que têm levado as empresas a se classificarem nos planos de previdência corporativa cada vez mais flexíveis, nos quais os colaboradores recebem um crédito pessoal ao qual se acrescenta uma contribuição familiar, ajustada para o número e a idade das pessoas. crianças. e a tendência emergente de maior personalização desses planos, cada vez mais construídos por meio do diálogo e do engajamento com os trabalhadores. O bloqueio e o trabalho remoto certamente aumentaram o nível de sofrimento psicológico, razão pela qual muitas empresas lançaram novas iniciativas de suporte e modelos organizacionais. READ Donohue descarta estratégia de orçamento equilibrado como política habitacional

novas necessidades Gabriel Gabrielli, Professor do Luiss of Confindustria em Cursos de Organização, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, destaca: Depois da grande confusão de um ano atrás, hoje há maior consciência, mas também sabedoria em desenhar novas configurações organizacionais. A verdade é que ninguém sabe realmente o que os trabalhadores querem. Que expectativas eles têm e que significado buscam em seu trabalho? O modelo antigo, mais dinheiro e mais benefícios, não parece conseguir convencer os jovens talentos, por exemplo, de que precisam de mais. O que está faltando? Aspectos como solidez financeira ou perspectivas de carreira não são mais suficientes. Para reter as pessoas boas de hoje, as empresas devem oferecer garantias sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, explica Marco Serissa, a agência de empregos número um Randstad Italia. Bem-estar, (quase) em primeiro lugar.