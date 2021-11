Alemanha, Baviera introduz o semáforo para interromper a quarta onda: com “vermelho” vem o compromisso com o tráfego verde no local de trabalho

Um olhar mais atento sobre o modelo austríaco, com “uma Pare“quem organiza restrições Com base no número de leitos ocupados tratamento intensivo: se você alcançarRousseau‘, obrigação pista verde também em local de trabalho. A quarta onda de COVID-19 varreu a Alemanha: Embora o governo federal esteja expressando preocupação, mas ainda à espreita sobre as medidas que serão tomadas, a Baviera decidiu não esperar mais. Primeiro ministro quarta-feira Marcus Soder (CSU) anunciou que, em face do forte aumento das infecções, um apertar de medidas. A força das restrições vai depender do andamento da epidemia: quanto antes eles voltarão Posições Ffp2 e compromisso Buffers moleculares, mas se a situação piorar, também estenderá a pista verde e entrará Base 2G (Apenas vacinado e tratado).

“É uma pandemia Não vacinado“: Usar arquivo suder mesmas palavras Ministro da Saúde, Jens Span. Na Baviera, o pico semanal de infecção foi atingido no fim de semana desde o início da epidemia. A partir de hoje (quarta-feira) eles foram cadastrados 228,4 aprox tudo 100 mil pessoas. A emergência do hospital também afeta o extremo sul da Alemanha, onde faltam cama em um tratamento intensivo. cerca de 90% de pessoas que foram hospitalizadas devido à Covid Não sendo vacinado. cidade Rosenheim E toda a área Baviera inferior Eles já introduziram medidas restritivas devido à situação nas enfermarias de recuperação.

Agora, anunciou Söder, o semáforo do hospital se tornou a bússola para enfrentar a quarta onda na Baviera. semáforo “amareloPorque em toda a terra há mais de 450 camas A unidade de terapia intensiva está ocupada. Portanto, a obrigação de usar Posições Ffp2. Não só isso, em lugares onde a regra 3G (nossa via verde) era antes obrigatória, estamos nos movendo para Base 3G plus. Quais são as mudanças? Para obter o certificado verde – se você não foi vacinado ou curado – um cotonete rápido não é mais suficiente, mas você deve necessariamente ter armazenamento molecular. Isso diz respeito, por exemplo, a eventos esportivos ou culturais. No discotecas NS Nas boatesEm vez disso, a introdução da regra 2G está sendo avaliada: na prática, apenas aqueles que foram vacinados ou curados entram.

Quando o número de leitos ocupados na terapia intensiva aumenta limite 600torna-se um semáforoRousseauE a base 2G, que costumava ser uma hipótese específico Soder explicou que em alguns casos ele é significativamente estendido. em um Refeições levar a 3G-plus (Faixa verde, mas apenas com tampão molecular). Mas a grande notícia é sobre local de trabalho, onde a obrigação de mostrar certificado verde (É considerado limitado aos casos em que há mais de 10 pessoas em uma sala). Essas regras são aplicadas em nível regional se o semáforo estiver “vermelho”, mas podem entrar em vigor ainda mais cedo se a incidência semanal em uma região ultrapassar 300 casos semanais por 100.000 habitantes e se a profissão de terapia intensiva atingir80 por cento. Condição já afetando 27 condados, Selecione Soder.