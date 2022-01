A reação a um ranking não foi aceita

Ronaldo contra o Transfermarkt, eis o porquê

Nesse sentido, a tela social foi encenada com a famosa plataforma de estatísticas conectada ao mundo do futebol, que, durante sua experiência no Transfermarkt.it: Juventus, ficou apenas em sétimo lugar nos rankings especiais do futebol. Os jogadores, com base na classificação que realmente mereciam, eram da Série A daquela época. A reação de Ronaldo foi clara: a conta do Instagram do site foi bloqueada, Uma espécie de ódio. Comentando o que aconteceu durante essas horas, Christian Schwartz, um dos gerentes do popular site, falou aos microfones do The Athletic. Aqui estão as palavras dele.