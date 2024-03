A Liga Portuguesa estará exclusivamente no DAZN durante três anos até 2026

Dazn adquiriu os direitos exclusivos de transmissão dos jogos mais importantes de cada dia da Liga Portuguesa Betclic, a primeira divisão portuguesa, para o triénio 2023-2026. A Liga Portuguesa de Futebol é um campeonato em crescimento e a chegada do antigo jogador da Juventus, Di Maria, ao Benfica também confirmou isso: na época passada, Porto e Benfica chegaram à fase final da Liga dos Campeões, onde foram eliminados, respetivamente, nos oitavos-de-final e nos quartos-de-final. finais pelo Inter. Depois chegou à final, enquanto o Sporting Lisboa foi eliminado da Liga Europa pela Juventus. Este ano, com início do torneio marcado para amanhã (Braga – Famalicão), todos os adeptos poderão vivenciar o melhor do campeonato português, deixando-se envolver no incrível e interessante jogo de equipas como Porto e Benfica. E o Sporting Lisboa. O primeiro jogo exclusivamente no Dazn verá o Sporting Lisboa desafiar o Vizella (sábado), enquanto na segunda-feira, e novamente em exclusivo na plataforma de streaming, será a vez do Porto e do Benfica estrearem-se nos estádios do Moreirense e do Boavista respetivamente. .