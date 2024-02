A decisão antidoping de Pogba: todas as atualizações

19h52

Pogba, o que acontecerá no futuro?

Se as coisas não mudarem, o retorno de Pogba a campo estará marcado para 10 de setembro de 2027, quando estará na casa dos 35 anos. O último recurso, mesmo que as esperanças sejam mínimas, é recorrer ao Tribunal Nacional e ao Tribunal de Lausanne, como anunciou o próprio jogador.

19h40

Pogba-Juve nos créditos finais

Após a exclusão, também a relação com a Juventus, que incluía A Pogba O salário mínimo esperado, cerca de dois mil euros mensais, está agora nas dotações finais.

19h26

Pogba e retorno ao equilíbrio da Juve

Pogba tinha grandes expectativas para esta temporada, depois das dificuldades na temporada passada devido a uma operação no joelho e seis jogos no total no final do ano, com um total de apenas 108 minutos no campeonato.

19h16

Juventus, apenas dois jogos para Pogba

O crédito de Paul Pogba nesta temporada limitou-se a duas partidas do campeonato contra Bologna e Empoli, 24 e 28 minutos após o início do segundo tempo, antes de ser interrompido devido a doping.

19h03

Mensagem de Pogba para sua esposa nas redes sociais

Mensagens de condolências chegam a Paul Pogba. “A verdade sempre vencerá, meu caro, vamos lá como sempre”, escreveu Maria Zulay Salas, esposa do jogador francês da Juventus.

18h51

Comentário de Pogba do técnico Deschamps

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou: “Não imagino nem por um momento que Paul tivesse a intenção ou o desejo de se drogar. Eu, que o conheço bem, sei que isso não faz parte dele. O que é Paul?” “Há vários meses que ele passa por uma situação muito difícil e é claro que não posso ficar insensível à sua dor, tendo em conta tudo o que conquistou na selecção nacional e as relações que construímos com a camisola da selecção francesa. Sua situação me entristece e espero que continue com ele”. É de todo o coração que este assunto pode ser resolvido. De qualquer forma, quero acreditar.”

18h47

Pogba, a Juventus não está arriscando nada

A Juventus permaneceu fora deste processo e não arrisca nada em termos de responsabilidade substantiva pela infração de um jogador individual. o As questões de doping são, na verdade, puramente pessoais Além disso, a ingestão de qualquer substância – no caso a testosterona – é de responsabilidade exclusiva do atleta, a menos que seja comprovado o envolvimento de membros da equipe do clube (médicos, por exemplo), o que é um evento improvável durante esse processo.

18h38

Pogba, para que substância ele testou positivo?

O resultado do teste de Pogba foi positivo para testosterona, que é uma das substâncias proibidas no Nado Italia, um hormônio, que é um andrógeno produzido nos homens principalmente pelos testículos. Quando há muito líquido em um tubo de ensaio, o alarme dispara. (Leia tudo)

18h25

Comentários dos jogadores da Juventus após a exclusão de Pogba

Entre os 27 mil comentários que acompanham atualmente a postagem publicada por Paul Pogba no Instagram, também aparecem algumas mensagens de jogadores da Juventus, companheiros do meio-campista francês. De “The General” de Dusan Vlahovic, com infinitos emojis, a “Forza” de Adrien Rabiot, que acaba de estrear sua 200ª edição em preto e branco. Weston McKennie também está presente entre os comentaristas, assim como os ex-companheiros Juan Cuadrado (Inter) e Bruno Fernandes (Manchester United).

18h20

Caso Pogba, próximos passos da Juventus

Serão semanas de espera pela Juventus, que continuará acompanhando atentamente o caso de Pogba. É claro que a fase final de julgamento ainda não foi alcançada e a Juventus aguardará para se revelar publicamente sobre uma possível rescisão contratual. Esta resolução será alcançada assim que a desqualificação se tornar definitiva.

17h49

Antecedentes de Pogba: Advogados rejeitaram acordo judicial

Os advogados de Paul Pogba descartaram imediatamente a possibilidade de um acordo judicial, acreditando firmemente na teoria do jogador de futebol de que ele havia ingerido acidentalmente Diaa, substância que acabou na mira antidoping. O acordo de confissão teria sido uma admissão de responsabilidade, que teria coincidido com uma sentença decididamente menor do que a hoje proferida.

17h33

Jacobelli: “Pogba? Ainda acredito na sua boa fé.”

Em declarações à Rádio Bianconera, o conhecido jornalista Xavier Jacobelli deu a sua opinião sobre o caso Pogba: “É muito triste a nível humano para um jogador de futebol que regressou a Turim com as melhores intenções e desde então sofreu tanto azar nos últimos dois anos. Em relação ao caso de doping, ainda acredito na sua boa fé e ainda espero que o Tribunal Arbitral do Esporte possa anular a decisão.”.

17h09

Quanto a Juventus economizará com a saída de Pogba?

A exclusão de Pogba poderá valer cerca de 33 milhões de euros para os cofres da Juventus. Depois de assinar um contrato de quatro anos no verão de 2022, no valor de 8 milhões mais 2 bónus (beneficiando do decreto de crescimento, redator), a Juventus reduziu significativamente o salário do jogador, enquanto se aguarda a decisão sobre a desqualificação no caso de doping. Agora, a Juventus está em condições de rescindir o contrato com o médio francês, poupando uma quantia significativa de dinheiro, que pode ser reinvestida no mercado de transferências de verão.

16h50

Números de Pogba

Desde o retorno à Juventus, Pogba começou aos poucos a entrar em campo: no ano passado participou de apenas dez partidas, enquanto na atual temporada foi visto contra Bologna e Empoli na segunda e terceira rodadas, antes de ser suspenso por doping.

16h30

Esposa de Pogba: “A verdade prevalecerá”

A esposa de Pogba também se pronunciou nas redes sociais através de uma postagem que publicou no Instagram: “A verdade sempre triunfará. “Seja forte como sempre, meu rei.”

16h17

A mensagem de Dybala para Pogba

Não faltaram mensagens de simpatia por Pogba após a decisão. Entre muitos está Dybala, que comentou eloquentemente a postagem de Pogba: “Te quiero Mucho Mucho Hermano” ou “Eu te amo tanto, irmão”.

16h01

Qual é a acusação contra Pogba?

Pogba é acusado de violar os artigos 2.1 e 2.2 do Código da WADA, o Código Mundial Antidoping, e solicitou uma contra-análise recorrendo do primeiro teste no laboratório antidoping Acqua Assetosa, em Roma. Pedido de declaração de culpa por dois anos foi rejeitadoQue os franceses consideraram uma sala de espera para retirada. Pogba sempre proclamou a sua inocência, e os seus advogados apoiaram a teoria do recrutamento inconsciente desde o início (durante o verão, enquanto Pogba estava de férias nos EUA) e esperavam escapar a uma proibição máxima de um ano. No entanto, o pedido do Ministério Público Nacional foi integralmente acatado.

15h45

Pogba, o que está acontecendo agora: todos os cenários

Todas as repercussões possíveis para Pogba após uma suspensão de quatro anos. Leia a análise aprofundada de Giorgio Marotta

15h30

Copoli Gigli: “Isso é culpa da Juve”

“Juve perdeu na compra Pogba“O verdadeiro erro foi mandá-lo de volta.” O ex-presidente da Juventus, Giovanni Copoli Gigli, disse isso na Rádio Punto Novo. “Ele não joga mais em alto nível e consistência. Ele foi comprado como um homem renascido. Em vez disso, os números falam por si.”

15h15

A Juventus está pensando em decidir?

A condenação de Pogba pode levar a Juventus a rescindir antecipadamente o seu contrato. Atualmente, o jogador recebe o salário mínimo, mas ainda está vinculado à Juventus por acordo que expira em 2026.

15:00

Declaração oficial de Pogba

“Hoje fui informado da decisão do Tribunal Nacional Antidoping e acredito que a decisão está errada. Estou triste, chocado e entristecido que tudo que construí em minha carreira como atleta profissional tenha sido tirado de mim. farei isso?” “Livre de restrições legais Toda a história ficará clara, mas não abordei Nunca, consciente ou intencionalmente, qualquer suplemento que viole as regras antidoping. Como atleta profissional, nunca farei nada para melhorar meu desempenho usando substâncias proibidas e nunca desrespeitei ou enganei outros atletas e torcedores de qualquer um dos times com quem joguei ou contra. “Depois da decisão anunciada hoje, vou recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto.”

14h45

Pogba treina sozinho há vários meses

Após a suspensão cautelar do dia 11 de setembro, Pogba não pôde mais treinar com os companheiros em Continassa.

14h30

O salário de Pogba

Desde o dia da suspensão cautelar, Pogba recebe o salário mínimo: 39.000 euros brutos (2.000 por mês).

14h15

Contra-análise de Pogba

Em outubro, Pogba fez um teste de antígeno que confirmou que ele era positivo, mas não foi Não aos metabólitos da testosterona, mas ao DHEA, um hormônio encontrado em um suplemento dietético que ele adotou por conselho de um médico amigo de Miami.

14h05

Reação de jornais estrangeiros

Como reagiram os principais jornais estrangeiros à notícia da exclusão de Pogba?