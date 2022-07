A ciência e a geopolítica do chip. Histórico de um objeto que usamos todos os dias / 02

Os microchips surgiram na América, na Costa Leste, no final da Segunda Guerra Mundial, e depois foram produzidos em vários países do mundo. Mas se isso foi nas primeiras décadas Basicamente uma história ocidentala partir da década de 1970 no campo da microeletrônica, ele apresentou muitos outros campeões que dinamizam a competição em nível científico, econômico e geopolítico.

nós dizemos Histórico do microchipmovendo-se entre geopolítica, ciência, meio ambiente e questões econômicas com Alessandro PacagnellaFísico e Professor de Eletrônica no Departamento de Engenharia da Informação, H David BuriganaHistoriador, Departamento de Ciência Política, Direito e Estudos Internacionais da Universidade de Pádua. Fazemos isso a partir das salas de dois museus da Universidade de Pádua, o Museu de Geografia e o Museu de Física, o que nos permitiu usar seus espaços e suas coleções como pano de fundo e complemento da história que queremos contar .

Neste segundo episódio, partimos do compromisso americano, resumido em um documento estratégico escrito por Vannevar Bush O presidente americano imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Um herói de guerra, Bush foi nomeado encarregado do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional em 1940, e mais tarde nomeado diretor do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico. desenvolvimento científico”) e assim se tornou um dos principais cientistas do Projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. No final da guerra, Vannevar Bush escreveu um relatório para o governo dos Estados Unidos intitulado Ciência, a fronteira infinita em que você especificaInvestir em pesquisa científica e tecnológica Chave para o desenvolvimento democrático e econômico dos Estados Unidos. A estratégia americana é apoiar tanto universidades quanto empresas na área de pesquisa, deixando grande liberdade de escolha e também um grande papel no mercado, mas ao mesmo tempo envolvendo destacados especialistas acadêmicos no planejamento. Especialistas que entendem que a futura liderança americana deve basear-se precisamente no desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

A União Soviética e o desenvolvimento de seus dispositivos eletrônicos

Ao mesmo tempo, a busca também continua além da cortina. A União Soviética teve sua própria linha de desenvolvimento no campo eletromecânico, que começou na década de 1930. No entanto, não se pode negar que o período de impulso é justamente a luta global durante a qual existem muitos contatos e trocas também com o mundo científico-tecnológico ocidental, em particular com os Estados Unidos, ao qual a União Soviética pertencia. Um aliado em uma chave antinazista.

começar Portanto, desde os anos cinquenta do século passado, a URSS desenvolveu intensamente o setor eletrônico, onde seu objetivo e campo de atuação é o campo militar e não o comercial. Para isso, ele pressiona o desenvolvimento de computadores e chega a resultados muito importantes, que também presenciou programa PuranComeçou no final da década de 1970 em resposta ao projeto e construção dos ônibus espaciais norte-americanos, vistos como perigosos no contexto da Guerra Fria. Após vários voos de teste, Buran em 1988 partiu de Baikonur e fez um voo orbital completo, não tripulado, e pousou perfeitamente.

O sucesso desta viagem, confirma David Burigana neste segundo episódio, mostra que a União Soviética já desenvolveu Componentes eletrônicos altamente seguros. Burigana também quer dissipar o mito. Ele diz: “Não é verdade que a cortina fosse impenetrável – porque havia áreas de intercâmbio onde a comunidade científica se reunia. A Tchecoslováquia, por exemplo, estava sob controle soviético, mas foi enxertada em toda a Europa. E lá, neste centro osmótico, isso foi Um intercâmbio intelectual e científico contínuo. Graças a esses contatos, o mundo científico e tecnológico estava bem ciente de que a miniaturização e o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas também aconteciam em bom ritmo no mundo soviético.

Quem são os heróis de hoje?

As montadoras de embalagens geralmente são encontradas no Extremo Oriente. – explique Alessandro Pacagnella Aqueles que gerenciam todo o ciclo de produção estão espalhados entre Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e outros lugares. então lá jogadores purosAqueles que só fazem uma coisa. Entre estes, um caso típico é o caso Taiwan Com empresas especializadas na produção de microchips. Ou ainda os Estados Unidos com empresas que lidam apenas com design e planejamento.” Atualmente na Europa existem poucas empresas ativas.Europa Esperamos que o potencial de crescimento seja precisamente o design e não a produção. Obviamente, como para outros setores, também para microeletrônica, há muito interesse agora na situação de guerra na Ucrânia, um país rico não tanto nos componentes básicos da eletrônica básica, aqueles que entram em chips. No entanto, a Ucrânia é um dos mais importantes produtores de néon, e o néon é essencial para a produção de laser que, por sua vez, é essencial em algumas etapas da cadeia de produção de microchips. Assim, a guerra excita especialmente as pequenas empresas que correm o risco de ficar sem esse importante ingrediente, criando um gargalo um tanto inesperado.

“Há um ponto-chave chamado soberania tecnológica – acrescenta Paccagnella – para o qual outros países já focaram sua atenção. ChinaE é justamente para lidar com esses temas poderosos que a Europa aprovou em fevereiro a lei do chip, que também escrevemos aqui (para saber mais: Lei Europeia do Microchip: A Corrida Europeia do Microchip ). Basicamente, é Lei de chips da UE Traduz-se num investimento de cerca de quarenta mil milhões de euros a utilizar não em benefício de indústrias individuais de fabrico de semicondutores, mas em benefício de todo um ecossistema industrial e de investigação europeu que permitiria à Europa ser menos dependente das tecnologias actualmente produzidas em Taiwan, Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos.

Em tudo isso já dissemos, A China desempenha um papel importante. Desde a década de 1980, a China vem investindo nesse setor criando uma indústria muito próspera. É claro que o gigante asiático tem interesse em contrariar a presença americana no Oriente, que também está lá e reforçada pelo seu apoio e políticas Cooperação entre os Estados Unidos e Taiwan. É claro que a cooperação não se limita às questões de mercado, mas representa, ainda mais no atual contexto geopolítico e nas relações entre grandes potências, uma área potencialmente muito controversa.

Finalmente, outro gigante da eletrônica, muito claro na mente daqueles que eram jovens nos anos 80 e 90, porque naqueles anos foi o estado que nos trouxe todos os produtos de entretenimento eletrônico que passamos a amar, Japão. Um país que não se fala muito agora em escala global, mas que deu um desenvolvimento muito forte a este setor desde os anos oitenta. Parte de seu sucesso, ele afirma David Burigana, pela sua capacidade de participar muito bem no mercado e no contexto ocidental daqueles anos. No entanto, a crise de 2008 também atingiu o Japão, e hoje não há dúvida de que a posição deste país não é muito destacada no setor de microeletrônica, onde o protagonismo é desempenhado justamente por outros players asiáticos.

No espaço e no fundo do mar

No entanto, falar sobre a geopolítica dos microchips não é apenas falar sobre países. De fato, alargar o olhar também significa sobre aquelas áreas, e aquelas áreas que O estado não é que está atualmente nele enormes interesses internacionais. O fundo do mar e o espaço, por exemplo. ou regiões polares. A Administração de Pesquisas na Antártica e a Estação Espacial Internacional representam dois casos de trabalho intensivo no âmbito do direito internacional para a gestão e exploração adequada dos recursos e para o estabelecimento de regras que nos permitam trabalhar e cooperar e, portanto, objetivos comuns. Porém, por enquanto, em casos de exploração de polos ou exploração espacial, estamos falando de contextos mais estruturados para fins de pesquisa.

Por outro lado, a questão central da microeletrônica é controle de materiais, por exemplo terras raras Baseado em outros itens Essencial para a construção dos diversos componentes da cadeia produtiva. Aqui não há regras e estruturas para entender como concordar. Por exemplo, sabemos que o fundo do oceano é rico nesses elementos. Entender e concordar sobre como gerenciá-lo internamente Ter um quadro internacional comum de normas e práticas é um verdadeiro desafioque é um desafio que você também deve começar a enfrentar imediatamente Evite especulações e práticas insustentáveis.

O primeiro episódio desta série pode ser visto aqui:

A ciência e a geopolítica do chip. Histórico de um objeto que usamos todos os dias / 01