Inteligência Geral Artificial – Muitos povos indígenas e comunidades locais em todo o mundo relatam níveis de satisfação semelhantes aos dos países de alto rendimento. Portanto, o caminho para a felicidade pode não passar necessariamente pelo dinheiro. Este conceito aristotélico é apoiado por um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, conduzido por cientistas do Instituto de Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Autônoma de Barcelona (ICTA-UAB) e da Universidade McGill, no Canadá. . A equipe, liderada por Eric Galbraith e Victoria Reyes Garcia, examinou os níveis de satisfação com a vida conduzindo uma pesquisa com 2.966 pessoas de comunidades indígenas e locais em 19 localidades distribuídas globalmente. Os especialistas explicam que o crescimento económico é muitas vezes considerado uma componente chave para aumentar o bem-estar da população, mas novos trabalhos colocam em causa esta associação que é, pelo menos até agora, considerada universal.

Os estudiosos acrescentam que a maioria dos inquéritos globais recolhem respostas de cidadãos industrializados e tendem a negligenciar as comunidades marginais, onde a troca e a posse de dinheiro desempenham um papel pequeno na vida quotidiana e os meios de subsistência dependem principalmente da natureza. Da amostra, apenas 64% dos domicílios entrevistados tinham dinheiro. Apesar disso, os níveis de satisfação com a vida foram muito semelhantes aos dos países de rendimento elevado. “A pontuação média nestas áreas foi de 6,8 em 10 – segundo o relatório Reyes Garcia – mas também houve picos acima de 8 pontos, típicos da Escandinávia. Os resultados são consistentes com a ideia de que um ser humano pode liderar uma vida gratificante vida.” “Mesmo sem enorme riqueza material. Portanto, a forte relação entre renda e satisfação com a vida não é universal.”

Os autores comentam que estes dados representam boas notícias no que diz respeito à sustentabilidade e à felicidade humana, porque fornecem fortes evidências de que o crescimento económico não é necessário para o bem-estar. Embora não seja claro o que impulsiona a satisfação relatada em pequenas comunidades, inquéritos anteriores enfatizaram a importância de factores como o apoio familiar e social, os relacionamentos, a espiritualidade e a ligação à natureza. Galbraith conclui: “O caminho para a felicidade pode ser diferente entre diferentes sociedades. Compreender o que contribui para a satisfação destas pequenas sociedades pode ajudar-nos a resolver os problemas da realidade industrial.”

Gostou deste artigo? Compartilhe em:

Imprima esta notícia