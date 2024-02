A chegada de armas de longo alcance após a derrota em Avdiivka

Após a derrota ucraniana AvdiivkaNo contexto da deterioração geral da situação militar, e com A Presidente russo Vladimir Putin Zombando dos seus oponentes que “desertaram em massa da frente”, os Estados Unidos estão preparados para um grande salto de qualidade. De acordo com a NBC, eles estão prestes a enviar a versão mais poderosa do míssil balístico para Kiev AtaquesCapaz de atingir um alvo a 300 quilómetros de distância, o que colocaria a Crimeia e outros locais na mira.

Ideias







Armas nucleares no espaço, o que são e o que arriscamos: interrupções nas comunicações globais e detritos em órbita. EUA: “Putin está pronto para lançá-lo”

Atakms, o supermíssil americano para Kiev

No terreno, observadores independentes relataram que houve confrontos e escaramuças entre grupos de soldados. As forças russas estão ocupadas a reforçar a frente em torno de Avdiivka e em Donetsk, enquanto pressionam as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, lançando ataques para “aproveitar” a vitória, como o próprio Putin explicou. Na frente oposta, as forças de Kiev recuaram alguns quilómetros, reforçaram as suas defesas e repeliram os ataques. O comandante militar na área de Avdiivka, Oleksandr Tarnavsky, relatou que os seus soldados foram atacados 42 vezes por pequenos grupos de russos, apoiados por uma enxurrada de artilharia, com mais de mil tiros disparados numa área que não era particularmente grande. operações. Devido à escassez de munições, os ucranianos são forçados a sorvê-las para atingir as concentrações inimigas, a fim de causar mais danos. Em muitos casos, é impossível contra-atacar com a artilharia inimiga, “custa muita munição”, queixam-se muitos oficiais. Depois Kiev voltou a denunciar veementemente as execuções sumárias de soldados capturados pelos russos, mais recentemente perto de Robotny, na região de Zaporizhzhya. Três soldados desarmados foram brutalmente assassinados, como pode ser visto em outro vídeo horrível de dois anos de guerra.

Operação de hacking em Moscou

Entretanto, Moscovo – conforme revelado pelo Instituto Americano para o Estudo da Guerra – lançou uma operação de hacking em grande escala contra vários sites de informação ucranianos para difundir e materializar a ideia da fuga em massa do exército de Kiev de Avdiivka. A tese que Putin relançou hoje: “A liderança ucraniana emitiu a ordem de retirada das suas forças quando já estavam em fuga”, disse Putin, zombando dos seus oponentes e apelando às forças armadas ucranianas “nos territórios libertados para se renderem”. Insistiu que “a vitória deve ser consolidada” e com grande alarde anunciou a ocupação da aldeia de Krynki, na região de Kherson.

É uma ponte ucraniana na margem do rio Dnipro, que é ocupada por Moscovo: o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, confirmou que durante a batalha, os russos “receberam abastecimentos pela primeira vez na história graças a poderosos drones”. Neste contexto cada vez mais preocupante, e após meses de pedidos de Kiev, a administração Biden está alegadamente a trabalhar para fornecer à Ucrânia novos e poderosos mísseis balísticos Atakam. Não os mísseis de médio alcance que foram entregues até agora, mas aqueles com alcance de até 300 quilômetros. A NBC, que revelou a informação, confirmou que tudo depende da aprovação pelo Congresso dos EUA do projeto de lei, que prevê 95 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan.