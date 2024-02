A audiência final sobre a extradição de Assange terminou: uma decisão é esperada nos próximos dias

Ainda temos que esperar e ver o futuro Julian Assange. A audiência final do recurso determinará se ele será considerado culpado WikiLeaks será Entregue-o Ou menos em Estado unidoOnde será preparado para publicação Documentos confidenciais Sobre as atividades militares dos EUA que poderiam custar-lhes até 175 anos de prisão. Mas a decisão dos juízes, que não deram qualquer indicação sobre esta matéria, só chegará alguns dias depois, após análise aprofundada dos argumentos apresentados por ambas as partes.

Até hoje, o ativista está preso desde 2019 Belmarsheu LondresEle não compareceu ao tribunal, depois que seus advogados anunciaram que suas condições de saúde também não eram as ideais devido à sua prisão de cinco anos em uma prisão de segurança máxima. A apreensão foi então confirmada pelo WikiLeaks na Organização É novamente referido como “Prisioneiro político“Julian Assange – que lemos no post apresenta hoje como uma espécie de 'Dia 10' – não poderá comparecer à audiência crucial de hoje devido às suas precárias condições de saúde.” A carta continua dizendo que Assange “arrisca uma pena de 175 anos de prisão”. pena de prisão se fosse extraditado para os Estados Unidos por ter publicado “documentos embaraçosos roubados dos arquivos americanos”.

Advogados James Lewis E Claire Dubin Os representantes dos EUA continuam a defender que a sua extradição é necessária porque a divulgação dos documentos colocou a segurança nacional e “vidas” em risco. Em particular, Dobbin sublinhou que o pedido de extradição do jornalista australiano foi motivado pelas suas alegadas ações e não pelas suas ideias políticas. Acrescentou que algumas das fontes mencionadas nos documentos públicos tiveram que confrontar “Consequências profundas“, incluindo prisão, perda de propriedade, ameaças e assédio. “Isso não foi um passo em falso ou um erro, mas sim a publicação de uma grande quantidade de material confidencial”, disse Dubin na audiência. Em declarações por escrito, os advogados descreveram o vazamento como “uma das maiores publicações de informação classificada.” Na história dos Estados Unidos.” Além disso, a publicação desta informação no WikiLeaks “criou um sério risco para Assange de que as fontes acima mencionadas fossem sujeitas a graves danos físicos”. Dubin salientou então que “é claro que a administração americana mudou durante estes processos, mas mesmo assim a acusação contra o recorrente permanece”. “Porque se baseia na lei e nas evidências, não na política.”