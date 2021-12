90 bilhões de euros que nos salvam de uma nova crise da dívida soberana

Os mercados financeiros voltam a iluminar a Itália, temem que a política de Roma combine um dos seus caos habituais e que não seja capaz de eleger Mario Draghi como Presidente da República, pondo efetivamente termo, talvez mesmo imediatamente, à sua experiência como chefe de governo. Em suma, depois de janeiro, correremos o risco de nos encontrarmos diante de um novo Crise da dívida soberana.

Os medos continuam bem, como o surto difuso nestes dias. Mas é bom lembrar o que causou a dramática crise da dívida em 2011 e quais diferenças existem hoje em comparação com aquela época. Em primeiro lugar, os mercados visaram os infames títulos do governo “PIIGs” (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha) em meio a preocupações de que a zona do euro não teria um resgate automático para países com problemas financeiros. Afinal, eles estavam certos. Grécia, Portugal e Irlanda foram resgatados pelos parceiros do euro, mas em troca de reformas e, no caso de Atenas, após longas e exaustivas negociações, muitas das quais duraram vários anos.

Recentemente, as coisas mudaram um pouco, embora não na forma. Em primeiro lugar, o Banco Central Europeu Não é tolice aumentar as taxas de juros em uma crise de dívida generalizada, como aconteceu em 2011. Pelo contrário, eles estão elevando os mercados de títulos do governo para reavivar a economia da região e com o objetivo de não esconder muito da manutenção de seus preços. e reduzindo seus rendimentos. Além disso, com a pandemia, vimos uma mudança revolucionária de paradigma: a Comissão Europeia emite dívida conjunta para resolver problemas comuns (fundo de recuperação)

Crise da dívida, dados macro para a Itália

Além das diferenças institucionais com relação a 2011, há diferenças significativas no nível macroeconômico.

Há dez anos, a dívida pública da Itália era inferior a 120% do PIB (hoje está acima de 150%), mas com Balança comercial Negativo externo líquido e muito negativo. O primeiro foi de -1,6% em relação ao PIB, o segundo de -21,5%. Hoje, as exportações líquidas estão perto de 4% do PIB, e nossa posição líquida com países estrangeiros é positiva em cerca de € 90 bilhões em 30 de junho, o que é cerca de 5% do PIB. Por fim, a dívida privada, que já era relativamente baixa em 2011, encolheu de 185% do PIB na época para 180% em 2020.

O que esses dados significam? Uma nova crise da dívida é estritamente infundada no nível macro. A Itália é uma economia de crédito, ou seja, tem mais ativos no exterior do que os estrangeiros em seu território. Exporta mais do que importa, por isso reservas cambiais Eles tendem a crescer. Em suma, não está muito exposta como dívida, dado que as famílias e as empresas continuam muito líquidas e têm um rácio muito elevado. Fortuna Quanto ao PIB, está entre os mais altos do mundo e causaria inveja aos alemães.

Talvez o dado mais relevante se refira à posição líquida com países estrangeiros. Se o Japão consegue endividar-se acima de 250% do PIB e não paga juros por muitos anos, isso se deve principalmente ao fato de ser credor do resto do mundo em cerca de 75% do PIB. Em outras palavras, a difusão de hoje parece mais um reflexo da desconfiança da classe política italiana do que o voto dos mercados sobre o verdadeiro estado de nossa economia. E talvez maiores investimentos financeiros dos italianos, principalmente para fins previdenciários, consigam absorver a rede de emissões de dívida pública, fazendo-nos inclinar-nos para a Alemanha mais rápido do que a Grécia.

[email protected]