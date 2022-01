“Vou assinar a renovação! COVID-19? Com ​​os estádios fechados, não quero ir”

Lazio completa 122 no dia de adiamento contra o Inter. Maurizio Sarri Falando na conferência de imprensa:

“Não sei se chegou o contrato, não ligo para o advogado antes do jogo. Se chegar ele assina.”

A lesão do Acerbi está mudando as estratégias de mercado?

“Não sei que tipo de lesão ele teve, ainda tem que fazer os exames, depois veremos. Não falamos sobre o mercado de transferências todos os dias, temos que ficar na linha para nos prepararmos para o nós mesmos. Outros estão pensando no mercado. ”

Sobre o cobiçado caso:

“É sobre a vida de todos, não só de esporte. Se essa epidemia for grave, então tem que ser um bloqueio total, senão vai ficar gripado e você está em casa com febre. Só espero que os estádios estejam não fechada: faz com que a vontade de ir para o campo Passe mesmo a quem tem uma paixão feroz como eu. ”