Veja como funciona e as principais opiniões راء

A conta corrente online HYPE, bem como o aplicativo de smartphone fácil de usar, podem ser gerenciados com muita facilidade diretamente dos serviços da web. Também está disponível para menores administrar finanças e economias a custos razoáveis.

HYPE SpA. Hoje representa um projeto que teve um bom desempenho em termos de popularidade entre os correntistas italianos. Desenvolvido e gerenciado pelo grupo Sila Bank, com efeito, o grupo Serviços da Web para cartões e contas do grupo constitui o mesmo grupo.

Não faz muito tempo Hype conta corrente online Existe no cenário bancário: nasceu em 2015 com o desejo de tornar a gestão de contas correntes online mais fácil e barata, através da utilização de uma aplicação multifuncional. Como veremos mais tarde, um cliente pode vincular três cartões de débito premium a uma conta HYPE: os planos Start, Premium e Next – que substituíram recentemente a versão Plus – os dois últimos são opcionais em conexão com a oferta HYPE gratuita.

Além disso, veremos brevemente as opiniões mais interessantes de quem já experimentou essa conta-corrente online: a satisfação prevalece ou há um lado errado com o cliente? Vamos descobrir.

HYPE Conta Corrente Online: Contexto de Referência

Antes de examinarmos mais de perto as ofertas Hype conta corrente onlineAconselhamos você a fornecer algumas informações sobre a HYPE SpA

Também pode ser encontrada no site oficial da HYPE, é uma equipe de profissionais com o objetivo de revolucionar a gestão diária de milhões de pessoas tornando-a mais fácil e personalizada. Resumindo, com a conta corrente online HYPE temos uma alternativa tecnológica (fintech) em comparação com as ofertas tradicionais de c / c.

Em seu site oficial, a HYPE faz questão de destacar que conta com o apoio de dois importantes parceiros:

O Sila Group , que visa sempre identificar novos serviços e produtos financeiros eficazes no mundo da inovação digital;

, que visa sempre identificar novos serviços e produtos financeiros eficazes no mundo da inovação digital; Ilimitado, uma instituição de crédito inovadora fundada e liderada por Corrado Passera.

Em virtude disso projeto conjuntoHoje, temos uma operadora de primeira linha na Itália em relação ao banco aberto na península. Por isso é interessante esclarecer a oferta da conta à ordem online HYPE.

Leia também: Illimity Bank, os clientes estão realmente satisfeitos com a escolha feita?

Conta Corrente HYPE Online: Como funciona na prática?

Explicar resumidamente o mecanismo de operação do HYPE não é muito complicado. Na verdade temos um A meio caminho entre o sistema físico e digital. HYPE é um serviço que oferece soluções de pagamento altamente práticas em linha com a era tecnológica de hoje – com um cartão pré-pago – que pode operar tanto física como digitalmente. Este cartão está localizado em Departamento Visa / MasterCard.

Certamente a favor do HYPE joga o fato de ser um produto 100% de tecnologia financeira: carece de burocracias complexas e atrasos diversos. Na verdade, o interessado tem a liberdade de criar sua própria conta online diretamente do smartphone e com menos comprometimento. Em suma, isso pode acontecer sem os procedimentos específicos típicos dos bancos tradicionais ou chamadas telefônicas tediosas.

com o HIPO CONTA CORRENTE ONLINE Por isso, contamos com um produto muito inovador, que visa dar a máxima liberdade para gerir melhor o seu dinheiro e todos os pagamentos, tanto online como nas lojas físicas, através Geolocalização. E, novamente, existe também a possibilidade de trocar dinheiro entre seus contatos diretamente do seu celular.

A conta corrente online HYPE é ativada em um tempo muito curto

uma’um programa Dedicado e gratuito para download no seu smartphone O suficiente para gerenciar todas as operações: basta se cadastrar pela web e em poucos minutos seu IBAN e sua conta estarão funcionando. Na verdade, a criação da conta leva cerca de 5/10 minutos, enquanto a ativação não leva mais do que 30 minutos. Obviamente, isso pode ser feito através do seu computador e smartphone.

Outro elemento a favor da oferta HYPE é que o cartão chega directamente a casa no prazo de 2 a 5 dias úteis no que diz respeito ao alojamento, sem custos adicionais. E por meio do número de conta bancária internacional (IBAN), as transferências podem ser recebidas diretamente sem taxas adicionais.

Em termos de tarifas, o HYPE representa um serviço amplamente econômico. Portanto, a menos que você queira contar com mais serviços do que os básicos, configurar e usar essa conta regularmente não terá certos custos. Com o HYPE existem muitos recursos: também é possível definir metas, para ajudar os usuários a gastar menos dinheiro, notificando alertas quando o limite da meta é atingido.

Características gerais da oferta de conta corrente online HYPE