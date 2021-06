Quais são os melhores e mais saudáveis ​​tipos de massa?

Outro consumo Levante Classificação de massas embaladas, encontrados em supermercados, que são considerados em termos de qualidade e origem O melhor da italia.

Na Itália, consumimos muitos carboidratos e em uma ordem padrão do produto que comemos com mais frequência, os primeiros lugares serão ocupados por: espagueteE a papel e pizza. Em particular, não há nenhuma refeição nas casas italianas que não contenha pelo menos um prato de massa por dia.

Pedido Outro consumo Teria passado despercebido se ele não tivesse vindo até ele como aconteceu saudação. Você pode tirar tudo dos italianos, mas não suas massas.

Aqui está o pedido que você colocou Outro consumo Sobre a qualidade das massas vendidas na Itália. Não existem apenas grandes marcas, que pelo contrário se limitam a expectativas menores; Em particular, os produtos de marca de supermercado se destacam tanto positiva quanto negativamente.

Qual a melhor marca de macarrão: ranking

A classificação é baseada em 25 amostras de macarrão penne e com critérios como conteúdo Proteínas e o básico, bem como a quantidade de efeitos Impurezas na massa. A partir desses parâmetros foi selecionada a plataforma, que vê o macarrão embalado com determinada data nos três primeiros lugares. Plataforma:

em terceiro lugar O aparato de Pew Bene sgambaroVeneto é uma marca de proteína ecológica, segura e rica nascida de uma paixão por moleiros Tulio Sjambaro (1,46 € por embalagem);

em segundo lugar Encontramos massas de marca long S, especialmente a caneta integral de linha de equilíbrio (0,93 euros por pacote);

em primeiro lugar bem ali terra Livre, da Sociedade Cooperativa, que há anos luta contra a máfia. fundado por Gian Carlo Caselli e Don Luigi CiutiPara grãos inteiros e orgânicos, o custo é de € 1,69 por embalagem.

Onde estão as grandes marcas de massas?

Quanto às marcas mais famosas do mundo, como VoiloE a por Cecco e Barilla suas notas eram Abaixo da média De marcas locais e orgânicas, com melhor impacto no meio ambiente.

Voiello pula 60 pontos em 100 para chegar a 69 pontos, enquanto Barilla e De Cecco o seguem com 66 pontos em 100. Mas além da qualidade, é preciso pensar na relação com o preço. e depois Barilla, com 0,79 centavos por pacote (quando não é descontado como costuma acontecer), acaba sendo Melhor para qualidade / preço.

Mas quais são as massas mais saudáveis?

Na dieta típica italiana, os carboidratos são usados ​​em abundância. Deve-se pelo menos pensar em comer Melhores carboidratos no quintal. Então, quais são as melhores massas do mercado que podem animar as nossas refeições?

A pontuação mais alta é ganha Macarrão inteiro De qualquer marca, mas em particular por Cecco, que em preço e qualidade conseguiu superar muitos outros nos clássicos. Em detalhes, isso obtém uma pontuação quase perfeita, 9,8 de 10.

Alice Nero BioUma das marcas mais populares de alimentos orgânicos segue com 9, mas apenas porque o preço é alto o suficiente para uma quantidade do produto abaixo de 500g.

Acompanhe o macarrão com molho light e escolha o macarrão inteiro As melhores alternativas para uma alimentação saudável Quem não tem que dizer não ao nosso gosto e tradição de calçado.