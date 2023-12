Portugal prova mais uma vez que é uma equipa fantástica, mesmo sem Cristiano Ronaldo. Na partida contra Luxemburgo, Bruno Fernandes impressionou com três assistências e um gol, enquanto os zagueiros Gonçalo Inácio e Ramos marcaram dois gols cada. A partida terminou 9 a 0 a favor dos portugueses. No mesmo grupo, a Eslováquia, comandada por Francesco Calzona, derrotou o Liechtenstein por 3-0, marcando três golos nos primeiros seis minutos, um dos quais do jogador do Verona, Duda. País de Gales, Croácia e Islândia também saíram vitoriosos dos seus jogos. O País de Gales venceu a Letónia por 2-0 graças aos golos de Ramsey e Brooks, a Croácia venceu a Arménia com um golo de Kramaric, enquanto a Islândia venceu a Bósnia com um golo marcado nos acréscimos.

No Grupo D, Croácia e Turquia disputam o primeiro lugar, e cada uma tem dez pontos na classificação, mesmo que a Croácia dispute mais uma partida. A equipe de Dalic manteve a invencibilidade (um empate e três vitórias) mesmo depois da viagem à Armênia, onde o gol de Kramaric na cobrança de escanteio garantiu uma vitória por pouco. Este resultado também agradou o País de Gales, que venceu a Letónia por 2-0. Embora o primeiro tempo tenha sido repleto de oportunidades, o gol que abriu a partida veio de cobrança de pênalti executada por Ramsey. No segundo tempo, Brooks marcou o segundo gol aos 96 minutos para decidir a partida.

A noite foi dominada pela dupla Juncalos, Ramos e Inácio, que brilhou mesmo sem Cristiano Ronaldo em campo. Ramos, o atacante do Paris Saint-Germain, marcou dois gols, assim como Inácio, o zagueiro do Sporting, de forma inesperada. No final do primeiro tempo, Portugal vencia por 4-0. A estrela do time foi Bruno Fernandes, que deu duas assistências para Inácio. O jogador do Milan, Leão, também foi imparável e, embora não tenha marcado, contribuiu para o terceiro gol. No segundo tempo, Jota fez o quinto gol após assistência de Bruno. Depois, o extremo do Liverpool reagiu com uma assistência para Ricardo Horta e marcou o sétimo golo. Na final, Bruno Fernandes e João Félix também marcaram o gol, com Félix selando o 9 a 0 com um chute de fora da área. Portugal lidera atualmente o grupo com o máximo de pontos, não sofrendo gols e marcando 24 gols.

Concluindo, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo, Portugal revelou-se uma equipa incrível e vencedora. Jogadores como Bruno Fernandes, Ramos, Inácio e Jota se destacam com atuações excepcionais, levando a equipe a vitórias convincentes. Eslováquia, País de Gales, Croácia e Islândia também estão em grande forma, conquistando vitórias importantes nos seus jogos. O Grupo 4 segue em aberto, com Croácia e Turquia disputando o primeiro lugar. Será interessante ver como se desenvolverão os próximos jogos e quais equipes se classificarão para as fases finais.

