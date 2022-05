Notícias para o fim de semana, que já estava chovendo forte com trovoadas no sábado 28, seguido de domingo 29; Detalhes ILMETEO.it

Clima: Tempestades fortes no sábado 28 fim de semana, seguidas de notícias no domingo 29; detalhes

Impulsionado por um furacão localizado na Escandinávia, ventos mais instáveis ​​e mais frios estão chegando

Previsão do tempo para o fim de semanaA confirmação veio: O calor extremo causado pelo anticiclone de Hannibal conta os dias E a seguir Final de semana Com certeza será Evento completo.

A razão de tudoEntrada de ar frio em altitudes elevadas Diretamente para baixo da Escandinávia, causará várias tempestades, a primeira das quais será intensa no interior Sábado 28. E tome cuidado porque domingo, 29 de maio Mais uma coisa nos espera Anúncios.

Lá Clima dinâmico Será o protagonista absoluto na Itália no fim de semana. Esta é uma característica comum do período entre o final de maio e o início de junho devido a grandes trocas de meridianos (massa de ar) ocorrendo em nível hemisférico. Não há exceções, portanto, se há alguma contradição, há o calor opressivo deste último período.

Mas o que podemos esperar no fim de semana? Para responder à pergunta, temos de alargar a nossa visão de todo o tabuleiro de xadrez europeu: OK, O leito mediterrâneo será atacado antes de uma dupla perturbação: De um lado cai Ar frio e instável É impulsionado por um vasto ciclone centrado na Escandinávia, por outro lado, um furacão insidioso que se desloca de Palerix (Espanha) para nossas principais ilhas.

Já de Sábado, 28 de maio Parte das correntes frias e instáveis ​​a jusante vindas do norte da Europa se espalharam pelo nosso país.

De acordo com a última atualização lançada pela Mathematical Models, o Bora Gate Gateway dessas massas de ar de aparência polar Vai se arrepender Não apenas a atmosfera. A frente fria em grandes altitudes e a velocidade do seguinte explodirão Anomalias térmicas Criado, não excluímos Possibilidade Tempestades fortes E às vezes acompanhado de episódios granizo: Em perigo eles estarão acima de tudo Friul Veneza Giulia, Vêneto, Lombardia, Piemonte E Emília Romanha, E então no interior à noite Toscana E Lácio.

Ao mesmo tempo, um pequeno furacão passará Chuva intensa Em cima disso Sicília, Na Campânia e Calábria Ventos fortes (especialmente nas áreas do Tirreno).

Não só isso, mas vice-versa. A alteração da configuração será concluída no decorrer deste domingo, 29 de maio, E a entrada de ventos mais frios favorecerá o aparecimento de um furacão no mar Tirreno: nessa época as trovoadas podem se estender para o centro-sul. O furacão, entre outras coisas, atrairá cada vez mais ar fresco, o que fará com que um corpo Abaixando a temperaturaEspecialmente nas regiões do norte e do Adriático, a temperatura cairá ainda abaixo da média climática de 10 ° C em relação à atual.

Brisa fresca da Escandinávia: Trovoadas e temperaturas baixas no fim de semana