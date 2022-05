Na França, eles e Verdi partiram juntos, rumo à União Popular Moderna e Social e à Sexta República

Salário mínimo 1400 euros, reforma aos 60 anos, o mais social, justo e ecológico da Europa

[4 Maggio 2022]

Imediatamente após o primeiro turno da eleição presidencial francesa, Jean-Luc Mélenchon havia prometido a ele, ele terminou em terceiro à direita de Marine Le Pen e perdeu as urnas com Emmanuel Macron devido à divisão da esquerda e do meio ambiente: após o segundo turno em que a esquerda deve impedir a vitória do neofascismo, tentaremos reunir a esquerda dispersa para ganhar as eleições e ter um primeiro-ministro de esquerda convivendo com o liberal Mockron. E aparentemente, agora forte pelo indubitável domínio da esquerda, ele cumpriu sua promessa: em 2 de maio, após uma semana de reuniões e discussões, seu partido, France insoumise, concluiu um acordo com a Europe Ecology les Verts (EELV) para presente Uma lista unificada da esquerda e do ecologista nas próximas eleições legislativas francesas que deveriam ser chamadas de “Nova União Popular, Econômica e Social”. No dia seguinte, a França assinou o mesmo acordo com o Partido Comunista Francês (PCF), o maior dos pequenos partidos de extrema esquerda que, de qualquer forma, obteve mais votos do que o quase extinto Partido Socialista, que era presidente há apenas 5 anos. República e o domínio da esquerda francesa.

O caminho para a formação do novo Consórcio de Ecologia e Comunicação Social foi aberto em 28 de abril pelo acordo que Mélenchon assinou com Génération.s, um pequeno grupo que faz parte do Pôle Ecologiste dominado pelos Verdes franceses da EELV.

O programa do pacto político entre a esquerda e os verdes é claro e se baseia em apenas 4 pontos, e aqui estão eles:

1 Queremos eleger deputados na maioria dos círculos eleitorais, para evitar que Emmanuel Macron continue sua política injusta e brutal e derrote a extrema direita. Nos dias 12 e 19 de junho, propomos aos franceses e francesas que organizem uma grande assembléia com base na dinâmica da campanha presidencial popular da União, abrindo caminho para a maioria da Liga Nacional. Nesta perspectiva, o primeiro-ministro virá do maior grupo da Assembleia, Jean-Luc Mélenchon.

2 Para isso, queremos unir, com base num programa ambicioso, todas as forças que o partilham, respeitando o seu pluralismo e a sua autonomia. Para maior clareza, queremos fazer isso em torno de um slogan comum “Nouvelle union populaire écologique et sociale”; Para reviver o pluralismo, construiremos um parlamento eleitoral que reúna forças políticas e figuras de sindicatos globais, sindicalistas, culturais e intelectuais. A maioria pluralista que queremos estabelecer irá dotar-se de um grupo comum para completar e continuar este trabalho conjunto após as eleições.

3 Compartilhamos objetivos programáticos comuns que formarão a base de uma agenda de governança comum de várias centenas de propostas.

Entre essas propostas, defenderemos, em particular, o aumento do salário mínimo para 1.400 euros, o retorno à aposentadoria em 60 euros para todos, a garantia de autonomia para os jovens, o congelamento dos preços das necessidades básicas e a erradicação da pobreza.

Juntos, defendemos a implementação de um verdadeiro planejamento ambiental através da aplicação de uma regra verde (ou règle d’or climatique) para responder a uma emergência climática e ambiental.

Apoiamos o estabelecimento de uma sexta república para pôr fim ao sistema presidencialista e a introdução de novos direitos, particularmente a iniciativa do referendo.

Na Europa, queremos acabar com o caminho neoliberal e produtivo da União Europeia para um novo projeto ao serviço da construção ambiental e social. Estado fundador da União Européia, a França não pode ter uma política de nem deixar a união, nem desintegrá-la, nem o fim da moeda única. Mas se algumas regras europeias são um ponto de apoio (defesa do consumidor, normas ambientais, etc.), muitas outras são inadequadas ou mesmo em desacordo com os imperativos de urgência ambiental e social. Por exemplo, é impossível nacionalizar o FED ao abrigo das regras da concorrência e investir para cumprir as nossas obrigações climáticas devido às regras orçamentais. Para pôr em prática o nosso programa e assim respeitar o mandato que nos foi dado pelos franceses e francesas, teremos de ultrapassar estes blocos e estar preparados para desobedecer a algumas regras europeias (nomeadamente as regras económicas e orçamentais como o Pacto de Estabilidade e Crescimento, a concorrência legislação, as orientações produtivas e neoliberais da Política Agrícola Comum, etc.). Tal só pode ser feito em conformidade com o Estado de direito (conforme definido nos artigos 2.º e 7.º do Tratado da União Europeia). Opomo-nos firmemente aos ataques às liberdades fundamentais por parte dos governos de extrema-direita húngaro e polaco.

Não seremos os primeiros nem os últimos a fazê-lo, em França ou na Europa (Espanha quanto aos preços da energia, Alemanha quanto à concorrência entre as empresas de água potável, Portugal a nível económico e orçamental, etc.).

Por fim, em um contexto internacional de tensões e guerras no continente europeu, continuamos trabalhando em nossas reaproximações para encontrar caminhos e meios para restaurar a paz, preservar a integridade territorial de todos os países e iniciar a cooperação antiglobalização para trabalhar por um mundo que respeite os direitos humanos e a democracia e combata as alterações climáticas.

4 Para que este acordo seja eficaz e atenda às enormes expectativas de nossos cidadãos, damos a nós mesmos todos os meios para garantir o sucesso das discussões em andamento com outras potências. Ao concluir essa expansão o mais rápido possível, podemos organizar um evento de lançamento conjunto no sábado, 7 de maio. 28 de abril de 2022