iPhone 13, show ao vivo da Apple – Corriere.it

a partir de Paolo Ottolina e Michela Rovelli

Todas as novidades sobre o iPhone 13 e outros produtos apresentados no evento da Apple em setembro

Setembro, para a Apple, significa iPhone. E ela é O compromisso Dedicado à próxima geração de smartphones Cupertino está prestes a começar. O CEO Tim Cook também mencionou isso, com uma imagem postada no Twitter que pode ter sido tirada das câmeras do iPhone 13. California Streaming é o título do evento de 2021. No site oficial da Apple, No Canal do Youtube Ou aqui conosco, nesta transmissão ao vivo. A partir das 19h00.

19h30 – Apple Fitness + – O serviço de home fitness com exercícios pessoais digitalizados por treinadores “humanos” e o uso de aparelhos Apple também chega à Itália no outono. Os exercícios serão em inglês, com tradução. 1 mês de avaliação gratuita, 3 meses para quem comprar um relógio.

19,22 – Apple Watch Hora do relógio. O COO Jeff Williams traz notícias do watchOS 8. Em seguida, passamos para o Apple Watch Series 7. Os engastes foram reduzidos em 40%. Os rumores estavam errados: não há bordas planas para o iPhone 12, mas uma tela maior que permite obter até 50% dos caracteres na tela e até mesmo usar um teclado completo. O Apple Watch mais resistente até à data: vidro à prova de estilhaços, resistente não só à água mas também ao pó (certificação IPX6). Com 18 horas de duração da bateria, carrega 30% mais rápido do que a geração anterior. O cabo se torna USB Tipo C (no lado da fonte de alimentação). Preço a partir de $ 399. A faixa de vigia agora começa em $ 199. Disponibilidade mais tarde no outono. READ O PlayStation usa jogos da Microsoft para lutar contra a linha do Xbox! - Multiplayer.it

19.13 – iPad mini O novo iPad mini também chega. Quatro cores, engastes reduzidos e o mesmo “sentimento familiar” no iPad Pro, iPad Pro e, claro, no iPhone. Ou seja, as bordas são planas e não mais arredondadas. A tela sobe para 8,3 polegadas com dimensões que permitem segurá-la com uma mão (uma mão grande, pelo menos). Como a versão mais recente do Air, possui Touch ID no botão liga / desliga. E como o Air e o Pro, ele tem uma porta USB Type-C e não é mais Lightning, para conectar acessórios e câmeras. Suporta a segunda geração do Apple Pencil. Mas a Apple não mencionou o Magic Keyboard ou a tampa do Smart Keyboard, que está disponível para iPads maiores. Preço: a partir de $ 499. Disponível a partir da próxima semana.





19,06 – IPAD Contrariando algumas expectativas, também há espaço para um iPad no final do verão. Atualizações básicas do iPad com nona geração. O processador foi atualizado por dentro, com o A13 Bionic (20% mais rápido que o A12 anterior e melhor desempenho de aprendizado de máquina, cada vez mais importante para o Apple Pencil e a funcionalidade relacionada à foto). Aí vem o trabalho centro de teatro, que já foi apresentado no mais recente iPad Pro, que sempre mantém o assunto no centro da tela durante as videochamadas e agora também em aplicativos como o Tik Tok. O display agora está equipado com suporte True Tone e compatibilidade reconfirmada com teclados e lápis (1ª geração, primeira rodada). Obviamente, o novo iPadOS 15. Os preços começam em $ 329, $ 299 para escolas.

Raw 19/02/2019 Tim Cook sai do vídeo e com efeito especial entra no palco homenageando o estado onde a Apple nasceu e continua prosperando até hoje: a Califórnia. Então falamos sobre isso Apple TV + E novos produtos, séries e filmes chegando neste outono, da segunda temporada de The Newsroom ao tão esperado estabelecimento baseado nos romances de Isaac Asimov. READ Plataforma de apostas multiplataforma, aceita Bitcoin e distribui NFT - Multiplayer.it

Bruto 19,00 – Vá para um evento da Apple. Começa com um vídeo com a música principal.

Bom dia, de um lugar um pouco diferente dessa vez. nós? Re california streaming em 3 horas! vejo você em breve. #AppleEvent pic.twitter.com/C5V5hiel8F – Tim Cook (@tim_cook) 14 de setembro de 2021