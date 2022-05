Insubria University disse em uma série documental assinada por Alessandro Secci-Boni – Informazioneonline.it

EU ‘Universidade de Insubria disse em «Doze histórias científicasA partir de hoje, 11 de maio, o primeiro episódio de Série documental assinada por Alessandro Secchi Pawny Está disponível no YouTube e compartilhado em outros canais sociais da universidade. Uma jornada cheia de surpresas que destacam as qualidades da pesquisa em Insubria: competência, compromisso diário, trabalho em equipe e entusiasmo graças a ele, por exemplo, a Universidade de Varese e Como ocupa o 37º lugar entre as universidades jovens do mundo pelo impacto das citações científicas.

O famoso jornalista e apresentador de TV reuniu-se com professores, alunos e pesquisadores e explorou a sede e os laboratórios da Sete divisões compõem o Insubria. Ele observou, ouviu, fez perguntas, explorou até os conceitos mais difíceis e depois os repetiu com a letra CA grandeza da revelação que o distingue.

Um trabalho que durou alguns meses e foi conduzido pela equipe de televisão de Cecchi Paone, em particular por Alessandro Berlingeri e o diretor Jacopo Ambroggio, com o apoio de Massimo Zanotto, Michele Ronchi e Jacopo Bernard da B-Link e em coordenação com Flavio Saturno , Diretor do Serviço de Comunicação da Insubria.

«Depois de anos ao serviço da investigação científica e cultural – comentários Alessandro Secci Pawnee – Encontrei uma universidade em Insubria que se tornou uma disciplina e não mais apenas uma prática. Um desafio emocionante à liderança absoluta, pelo menos na Itália.”

o Presidente da Universidade Angelo Tagliabu: “Sou grato a Alessandro Chieca-Boni por sua capacidade de dar voz efetiva aos nossos projetos científicos e humanitários e às pessoas maravilhosas que os tornam possíveis todos os dias. É uma jornada emocionante contar a Insubria trabalhadora que sempre conheci e apreciei, desde que era estudante de medicina no campus de Bizzozero. Compartilhar a pesquisa, torná-la conhecida e disponibilizá-la ao território e à comunidade são as principais tarefas da universidade, por meio dos procedimentos de transferência de tecnologia e da terceira missão. E essas doze histórias científicas fazem isso muito bem.”

o primeiro vídeo Uma das séries é dedicada aos novos antibióticos e biopesticidas que a natureza pode oferecer para combater infecções bacterianas, pesquisa que também planeja estudar potenciais desenvolvimentos anticancerígenos e que lança o conceito de One Health, ou Saúde Integral. Os co-professores são: Flavia Marinelli (Delegada da Reitoria da Universidade), Francesca Perini, Elisa Pinda, Gianluca Titamanti, Giovanni Bernardini, Rosalba Girnati, Viviana Orlandi, Melissa Pesaccia, Federica Gambroni, Andrés Andréo Vidal, Olixander.

Em todas as apostas dozedestinado a pessoas físicas departamentos Está Projetos revisados Ele sai a cada duas semanas, com uma pausa em agosto, até 21 de setembro. As próximas edições focam o trabalho em equipe de Greta Forlani, quarta-feira, 25 de maio, e Jennifera Boldrucci, 8 de junho.

Em nenhuma ordem particular, na série documental falamos: as bases moleculares e as estratégias para o tratamento do câncer, economia circular, Smart City, Saliva e Covid, Fintech e Digitalização do Sistema Financeiro, Internet das Coisas, Estratégias Compartilhadas de Vacinação contra o Câncer, Microplásticos, Física e Nanomateriais, Nova Rota da Seda, Biodiversidade, Interações homem-animal das florestas tropicais às cidades, Ferramentas multilíngues para ajudar os idosos Modelos matemáticos e prevenção de terremotos. Muitos tópicos que compõem Pesquisar Insubria Em todas as direções, nos campos científico, médico e humanitário.

Por um ano, Alessandro Secci-Boni também foi assessor da Comissão de Educação Pública, Patrimônio Cultural, Pesquisa Científica, Entretenimento e Esporte do Senado sobre cidadania digital. Para a Insubria, atuou como consultor para o design, design e criação de histórias multimídia para excelência em pesquisa.