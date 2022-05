Às vezes, a idade avançada, assim como a fadiga, pode levar a uma diminuição da libido. Uma condição que também pode gerar sofrimento psicológico. Em geral, uma vida bem organizada com o mínimo de atividade física deve ajudar a saúde em todos os sentidos da palavra. Quando você se sente cansado e deprimido, de bom grado se volta para o café. A cafeína dá-nos o impulso certo para a sua forma física. No entanto, alguns acham o café muito agressivo para o estômago. Especialmente ao beber com o estômago vazio, isso pode acontecer.

para reduzir a agressividade do café, Será o suficiente para adicionar algumas dessas especiarias. Além de tornar o café mais aromático, também o tornará mais agradável ao estômago. O café também estimula o sistema nervoso, o que também ajuda no desejo sexual. Pimentas também são creditadas com propriedades afrodisíacas. No entanto, além de pimenta ou café, se o desejo diminuir, pode ser devido a outra coisa.

Diminuição do desejo sexual

Diminuição do desejo sexual Também pode ocorrer dentro de um casal e pode depender de alguns fatores. Se a diminuição do desejo é mútua nos cônjuges, pode-se considerar fatores de natureza psicológica. Estes podem ter repercussões na esfera sexual. O envelhecimento e a baixa testosterona também podem levar a uma diminuição da libido. No entanto, também existem doenças que afetam o desejo. Assim é o caso do hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Mas também para diabetes, endometriose ou disfunção erétil. Cada uma dessas causas merece um curso específico de tratamento. Por isso, é sempre melhor consultar um médico para determinar a causa.

Além de pimenta ou café, se a libido cair aqui, esta é uma planta desconhecida que também ajudará a melhorar a memória

Deve-se acrescentar que a falta de desejo sexual também pode depender das condições momentâneas. Por exemplo, uma semana de exaustão. Isso envolve estresse físico significativo, com repercussões potenciais também no desejo. Também pode ser devido ao estresse psicológico que leva às mesmas consequências. Nestes casos há uma planta de origem andina, maca. Também é conhecido como ginseng peruano, devido ao uso das raízes desta planta. Suas propriedades consistem em melhorar o nível geral de energia, bem como a memória.

Acredita-se que a maca seja benéfica na promoção do equilíbrio hormonal nas mulheres. Não só isso, mas também para melhorar a fertilidade e aumentar o desejo sexual em homens e mulheres. Além disso, pode ajudar o sistema imunológico. É uma raiz útil para resolver aquelas quedas momentâneas no desejo que às vezes ocorrem entre os casais. Pode ser adquirido livremente em drogarias, drogarias e ervanários.

Sugestões de leitura

Esta erva suave apoiará a função dos testículos e ovários e será uma ajuda valiosa no fortalecimento dos ossos e da visão.