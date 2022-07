Franquia de Medicina Esportiva: The Hidden Pole – Chronicle

por Cláudio Rosselli

Voltarão as altas lesões esportivas, ou seja, o especialista que tornou o hospital Valtiberina di Sansepolcro tão atraente? Duvido que com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais pesado, pois até alguns meses depois a resposta positiva parecia óbvia e ao invés disso no final caiu completo silêncio, não esquecendo que entretanto as atenções estavam voltadas para a preservação da droga mesmo no verão. Momentos de esperança alternam-se com momentos de pessimismo: O fato é que este serviço atribuído ao Dr. Fabrizio Matassi (foto) – um cirurgião profissional de Biturgia servindo no Cto di Careggi em Florença – funcionou (bem) por três anos, de 2017 até 18 de dezembro de 2020, dia da última cirurgia na sala de cirurgia. O Dr. Matasi vinha duas vezes por mês e não só fazia as operações, mas também acompanhava o paciente na fase de reabilitação. Praticamente falando, todo o curso gerou um alto grau de satisfação com a qualidade dos serviços. A atividade foi então suspensa devido ao Covid-19, bem como ao acordo entre a ASL Toscana Sud Est e o Hospital Careggi. Superados os arcos mais importantes da epidemia, ainda na campanha eleitoral se falava em restaurar e até fortalecer os altos choques, fazendo da estrutura Sansepolcro o local para formar alunos especializados neste ramo, mas nada.

Os usuários que foram para Sansepolcro de Florença, Umbria e também da Ligúria são apenas uma memória, tornada tangível pelos mais recentes equipamentos disponíveis para o hospital local, que permaneceu nos corredores. Então tem tudo, mas por que não vamos embora de novo? Não há dinheiro ou há mais? “Como administração municipal – disse o conselheiro municipal de saúde Mario Menicella – estamos trabalhando muito e tudo faremos para que o Dr. Matassi volte ao trabalho. O fato de não estarmos falando sobre isso não significa em nada que esquecemos, pelo contrário, queremos que o serviço seja realizado, por isso queremos dar a menor garantia aos nossos desejos.”

Com muito apoio na sede regional do conselheiro da Liga Marco Casucci, que já havia consultado a comissária Simone Bisini duas vezes para saber por que a reativação do especialista havia falhado. “Portanto, estou esperando uma resposta clara e segura dos responsáveis ​​pelo futuro do choque severo, espero que notícias positivas cheguem”, disse Kasuchi.