Brasil, assalto ao parlamento: o exército detém a polícia. “O pacote começará em breve” – ​​vídeo

durante o ataque a Suprema Corte a polsonristas Eles roubaram uma cópia da constituição de 1988. Vídeos nas redes sociais mostram o furto. A cópia estava localizada no edifício-sede da quadra. Removido e trazido Praça dos Três Poderes. Segundo o globoa versão original de carta Magnapreservado em um museu Suprema Corte, intacto e não danificado. O museu está localizado no subsolo da quadra Os manifestantes não entraram. Vídeos mostram um momento de reforço Bolsonaro sobe a estatua “A Justiça”eu Alberto CiscatiE ele toma posse do livro. Enquanto isso Twitter governador de brasilia Ibanes Rocha Ele diz que prisões ultrapassaram a cota 400. e ex-presidente Jair Bolsonaro no fl distanciando-se do assalto. Enquanto isso, o exército e a polícia anunciavam que a expulsão dos bolsonaristas começaria em breve.

Bolsonaro acabou

“Rejeito as alegações, sem provas, que me são atribuídas pelo atual CEO do Brasil”, escreveu Bolsonaro, evitando ser identificado. Lola. “Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro dos limites da constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e nossa sagrada liberdade”, acrescentou. Bolsonaro está na Flórida desde então 30 de dezembro o último. Isso é pouco antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro já visitou a Flórida em 2020. Ele ficou em casa para a ocasião Mar-a-Lago Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em Palm Beach. democrata eleito Alexandria Ocasio-Cortez Ele disse que os Estados Unidos deveriam remover o arquivo Bolsonaro a estatuto de refugiados.

Lula em Brasília

Lula voltou a Brasília. Ele visitou os locais atingidos pelos ataques dos bolsonaristas: l O Palácio Presidencial no Planaltoa Suprema Corte e a Congresso. Na Justiça Federal o Presidente se reuniu com o Presidente Rose Weber e juízes Dias Tufoli E Luís Roberto Barroso. Lola foi ontem Araraquaraonde ele falou com ele a mãe dele Condena os ataques e a violência dos manifestantes. Ele disse: “Isso nunca vai acontecer de novo.” Vamos descobrir quem financiou tudo isso.” O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que Bolsonaro era “politicamente responsável” pelo ataque.

Feedback: De Musk às Nações Unidas

até o dono do twitter, Elon Musk, comentou sobre o ataque violento de extremistas a prédios do governo no Brasil. Mas sem preconceito. “Espero”, escreveu ele, “que o povo do Brasil seja capaz de resolver as questões pacificamente.” Muitos seguidores contestaram essa posição, lembrando-o de que sua punição é uma reminiscência de “Muito bem”, usa Trump. Musk há muito apoia as teorias da conspiração sobre um “voto roubado” nas eleições presidenciais dos EUA. Fanáticos e rebeldes reabriram contas 6 de janeiro de 2021 Eles invadiram os prédios do Congresso em Washington. A ONU condenou as “ações antidemocráticas” e exigiu que as autoridades brasileiras priorizem o restabelecimento da ordem e a defesa da democracia.

Ataque ao Parlamento

multidão conseguiu amansar Parlamento Rompendo o cordão de segurança e destruindo os móveis. Os manifestantes também atacaram o palácio presidencial planalto e sede Supremo Tribunal Federal. Que está a poucos passos de distância, nomeadamente em Praça dos Três Poderes. Vários vídeos filmados pelos próprios manifestantes, postados nas redes sociais e divulgados pela mídia, mostravam pessoas em uma sala de aula em Senado sabotar. Do lado de fora, uma maré de gente com uma camisa de futebol ou bandeira nacional nos ombros. Com uma batida policial, a polícia recuperou o controle da situação algumas horas depois.

O exército para a polícia

enquanto O exército brasileiro impede a entrada da polícia em Brasília Na área onde estão acampados muitos capangas do ex-presidente. De acordo com a página do jornal Folha de S.Paolo O exército bloqueou o caminho para os agentes que queriam entrar na área onde moravam os autores do ataque do tanque. Diferentes veículos da políciaO jornal acrescenta que eles chegaram na entrada da área em frente ao quartel-general do exército eles estão suspensos. As autoridades locais organizaram um encontro com os chefes militares, do qual também participou Ricardo Capelli, que Lol identificou como responsável pela intervenção do governo federal na província de Brasília. O quartel-general do Exército está localizado em Setor Militar Urbano (SMU)área de exclusiva responsabilidade militar.

eu limpo

Mas as polícias militar e militar do Distrito Federal de Brasília em breve começarão a evacuar os manifestantes que ainda residem em Brasília. Os detalhes da operação que iria decorrer hoje foram discutidos durante a noite num encontro com os ministros José Museu (Defesa), Flávio Dino (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil) com o Comandante do Exército. , Júlio César Arruda, no Comando Militar do Planalto.

