Aumento dos custos de energia: o que outros países europeus estão fazendo

A Europa é apresentada em nenhuma ordem particular Enfrenta um novo desafio que testa as políticas econômicas dos paísesE Inflação aumenta e aumenta Custos familiares e corporativosO aumento da conta de energia. Na ausência de uma ação conjunta a nível continental – a pedido da Itália e da Espanha, Entre outras coisas – diferentes países implementaram uma série de medidas na tentativa de pelo menos amenizar o golpe nos consumidores. Com o preço da eletricidade, em média, a $ 94 por megawatt-hora, que é quase metade do pico observado em dezembro, mas ainda assim um aumento significativo em relação ao final de 2021, quando os preços caíram abaixo de € 70. megawatts-hora, estamos em níveis de preços insustentáveis ​​para muitas famílias europeias, que estão vendo suas contas subirem.

O que outros países europeus estão fazendo?

Diante dessa situação, os países europeus estão se mobilizando para proteger o maior número possível de grupos que enfrentam dificuldades entre a população e entre as empresas. Mas não há um denominador comum. Se a Espanha e a Itália solicitarem uma ação coordenada a nível da UE, Países como a Hungria e a República Checa querem chegar à UE e ao sistema de comércio de emissões da UE Por seu lado, a França gostaria de intervir no mecanismo de preços no mercado energético europeu. Entretanto, é necessário responder imediatamente às necessidades das famílias. Os países europeus, a partir de setembro do ano passado, tomaram várias iniciativas. Aqui estão alguns dos casos mais interessantes – de acordo com uma análise do centro de pesquisa europeu Bruegel.

Bélgica

A Bélgica prorrogou, a partir do início de outubro, a tarifa social de energia introduzida durante a pandemia, destinando 208 milhões de euros para ajudar meio milhão de famílias. Também implementou incentivos fiscais e interveio no aumento de impostos, cortando alguns impostos de energia e transformando-os em taxas seletivas, que são facilmente manipuladas pelo governo. Finalmente, sendo um governo federal, muitas outras medidas foram implementadas em nível regional.

República Checa

a República ChecaE Entre novembro e dezembro isentou a eletricidade e o gás do imposto sobre o valor acrescentado e aprovou uma lei de apoio às famílias no final do ano. E para uma empresa que presta assistência direcionada para amortizar o impacto de sua conta de energia, que em alguns casos cresceu mais de 100%.

França

A França começou a intervir em meados de setembro com um vale-energia de 100 euros que chegou a quase 6 milhões de famílias. Em outubro, o vale foi estendido a todos aqueles com renda inferior a dois mil euros por mês, cerca de 38 milhões de franceses. Além disso, o governo iniciou um cabo de guerra com a principal empresa de eletricidade do país, a EDF, que representa 80% do estado.A empresa foi condenada a adiar uma série de aumentos, limitando o aumento tarifário de fevereiro a 4% e vendendo a outras operadoras uma parte maior de sua geração histórica de energia nuclear (ARENH), que tem custos muito limitados. Na avaliação da EDF, essas ações podem custar cerca de 8,4 bilhões de euros.

Alemanha

A Alemanha inicialmente pensou que não haveria necessidade de intervir. Mas teve que reconsiderar sua posição, porque são as famílias alemãs que pagam as contas de energia mais altas. O halving Erneuerbare-Energien-Gesetz entrou em vigor em 1º de janeiro (EEG), ou seja, a sobretaxa aplicável à venda grossista de eletricidade, que passou de 6,5 euros para 3,72 euros por quilowatt-hora. Além disso, o governo está avaliando uma série de outras opções de apoio às famílias com mais dificuldades para pagar suas contas.

Grécia

Desde meados de setembro, a Grécia lançou uma série de subsídios para famílias e pequenas empresas que foram ajustados ao consumo e aumentados várias vezes. Nos últimos dias, esses subsídios chegaram a 42 euros para os primeiros 300 kWh para famílias e 65 euros por megawatt-hora para empresas (todas: pequenas, médias e grandes). Além disso, para as famílias incluídas no tarifário da habitação social, o subsídio foi aumentado para 180 euros por MWh.. Além disso, a General Electricity Company implementou reduções tarifárias para residências que consomem até 600 kWh por mês. Por fim, o governo anunciou que 100 milhões de euros do fundo de recuperação, inicialmente destinado a painéis solares, serão transferidos para ajudar famílias vulneráveis.

Irlanda

A Irlanda agiu de forma alavancada e, no orçamento de 2022, foi introduzida uma redução de 30% nos impostos sobre os custos de aquecimento e eletricidade.. Além disso, foi aprovado em dezembro um esquema de crédito para clientes particulares de 210 milhões de euros.

Holanda

A Holanda cortou impostos sobre energia para residências e empresasCom um custo total de 3,2 bilhões de euros. A Polônia aprovou em outubro uma lei que prevê uma série de cortes de impostos e subsídios para mais de 20% das famílias vulneráveis. Também anunciou um pacote de incentivos fiscais e contribuições de mais de 2 bilhões de euros.

Portugal

Portugal interveio com medidas de redução de tarifas a empresas industriais, sobre o Regulamento Especial de Energias Renováveis, abolindo uma série de taxas adicionais de produção. Além disso, o regulador nacional interveio ordenando cortes tarifários para 2022.

Romênia

A Romênia aprovou uma lei em setembro para ajudar os consumidores vulneráveis, protegendo-os de aumentos de tarifas desde novembro com subsídios ligados ao uso de equipamentos energeticamente eficientes. Além disso, a compensação das contas de luz e gás para seis milhões de famílias começou em novembro. Em janeiro, foram anunciados cortes no imposto sobre valor agregado para residências com consumo de eletricidade de até 300 kWh por mês.

Espanha

A Espanha reduziu, a partir de maio do ano passado, uma série de tributos, Parte-se do anterior imposto sobre o valor acrescentado para clientes de 21 a 10 por cento para clientes com contratos inferiores a 10 kWh e a suspensão do imposto sobre a geração em 7 por cento. Previa ainda a dedução das receitas de mercado para as fábricas que não emitem dióxido de carbono, com um investimento de 2,6 mil milhões de euros. Recompensas sociais para consumidores vulneráveis ​​também foram introduzidas até março de 2021.