Armored Core 6: requisitos oficiais mínimos e recomendados de hardware para a versão PC

FromSoftware e Bandai Namco finalmente revelaram o requisitos oficiais de hardwaremínimo e recomendado, l Básico 6 fogos blindados de libertação Na versão para PC, isso completa as informações publicadas anteriormente.

Meses atrás vimos os primeiros requisitos mínimos, mas neste caso parece haver uma lista completa mesmo com a configuração recomendada, com as informações postadas no site oficial do Armored Core 6: Fires of Liberation, então vamos ver quais são.

Requerimentos mínimos:

Sistema operacional: Windows 10

CPUs: Intel Core i7-4790K, Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen 5 2600

Memória: 12GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB ou NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB (com ray tracing ativado na garagem) | AMD Radeon RX 480, 4 GB ou AMD Radeon RX 6600, 8 GB (com ray tracing ativado na garagem)

DirectX 12

Espaço de armazenamento: 60 GB

requisitos recomendados: