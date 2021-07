A Technogym lançou seu aplicativo oficial para ficar sempre em forma em qualquer lugar

A única coisa que falta é o aplicativo Technogym no quebra-cabeças dos aplicativos de fitness que funcionam e são populares entre os proprietários de dispositivos móveis. Um app que “substitui” profissionalmente um treinador dedicado a qualquer esporte que você pratica, pronto para ajudar da melhor maneira possível quem quer estar em qualquer lugar do mundo, mesmo que esteja longe da academia.

“Seu plano de treinamento pessoalÉ o que diz o site oficial da technogym, Na seção dedicada ao aplicativo e faça o download. “Responda às perguntas do Technogym Coach, seu treinador digital pessoal, e obtenha o programa Precision personalizado, que se adapta ao seu progresso e ajuda você a atingir seus objetivos mais rapidamente.“

Aplicativo Technogym, como ter um treinador sempre disponível

Na prática, graças a este aplicativo, você pode escolher não só o tipo de resultado que deseja alcançar, mas também como fazê-lo com base no esporte que costuma praticar. “Escolha seu caminho: Ginástica, para melhoria da aptidão, perda de peso, estabilidade, treinamento de força; esporte, Para maximizar o desempenho em Tênis, golfe e corrida uma Esqui; Saúde e estilo de vidaNão abrir mão dos benefícios da atividade física com programas adequados para diabetes, hipertensão, ganho de peso e dores nas costas“

Leia também >>> O que você faz com o 3800 PS4? Esta é uma ótima solução para ganhar dinheiro

A aplicação dá a possibilidade de escolher entre treinar com equipamento, se disponível, ou com o corpo livre. Em casa, em um hotel ou ao ar livre, o treinamento pode ser adaptado tanto ao corpo livre quanto aos equipamentos disponíveis em qualquer acomodação: pesos livres, caminhadas, bicicletas de ginástica e muito mais.

Leia também >>> Você quer um drone para tirar férias? Aqui está qual e como escolher

Na aplicação existem também sessões de treino realizadas pelos melhores treinadores que mostram, com vídeos específicos da formação necessária, como realizar os exercícios de forma correta e dar a motivação certa para tirar o máximo partido da formação escolhida.

Os vídeos são cercados por cartões de treinamento que consistem em vídeos explicativos e dicas de áudio para atingir objetivos específicos, como alongamento, relaxamento, nádegas tonificadas, pernas fortes, abdominais de aço e muito mais.

Também há acesso aos chamados “programas de assinatura” no aplicativo, ou seja, exercícios personalizados assinados pelos melhores treinadores esportivos para corrida, esqui, tênis e golfe.

Por último, mas não menos importante, l’app Technogym Também disponível para Apple Watch. Desta forma, a aplicação transforma-se num ECG móvel sempre disponível, permitindo-lhe monitorizar os seus batimentos cardíacos, bem como monitorizar o seu treino directamente através do relógio.

E, finalmente, para monitorar o trabalho Movergy, observe seu movimento“. O Movergy É a tendência da atividade física calculada ao longo de um período de duas semanas e com base no número de movimentosUma unidade de medida de movimento, independentemente do sexo, idade ou nível de condicionamento físico. Com Moves and Movergy você mantém a motivação alta, pode se comparar com amigos e iniciar uma competição saudável para melhorar seu estilo de vida. Além disso, você pode acompanhar todas as métricas em detalhes e ver como você está progredindo na seção Passaporte de bem-estar.