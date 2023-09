WindTre eSIM finalmente faz sentido, quanto custa para mudar e por quê?

A partir de 18 de setembro de 2023 para clientes Vento Três Pode ter grande novidade: possibilidade Reutilize o código QR várias vezes para baixar o perfil eSIM Nos seus dispositivos, até um máximo de 100 utilizações sem custo adicional. Mas o que tudo isso significa e por que você deveria considerar mudar para um eSIM?

O fim dos códigos QR descartáveis

Até aqui, WindTre ofereceu um eSIM com um código QR descartávelo que significa que toda vez que você quiser baixar novamente o perfil eSIM para um dispositivo novamente (por exemplo, se você trocar de smartphone ou se remover acidentalmente o perfil), Você teve que ir à loja WindTre para solicitar um novo token. Este processo envolve o mesmo tipo de dificuldade de perder o cartão SIM físico, o que facilita muito a passagem de um smartphone para outro, o que também resulta em custos adicionais para os clientes.

Agora, finalmente, o código QR dos novos cartões WindTre eSIM não precisa mais ser substituído. Pode ser usado até 100 vezes, o limite escolhido como limite máximo antifraude. Isso significa que você pode baixar seu perfil eSIM quando precisar, Sem se preocupar com custos adicionais Ou ter que ir pessoalmente a uma loja WindTre. O eSIM da operadora finalmente se torna útil e Mais conveniente do que um cartão SIM físicoaproveitando uma das principais vantagens da tecnologia.

A partir de 25 de setembro de 2023, se você perder o código QR em papel que recebeu em uma loja, nem precisará sair de casa: ele Ele estará disponível para download no formato “.png” via Aplicativo WindTre. Este recurso adicional simplifica o processo de gerenciamento do eSIM, tornando-o mais conveniente e fácil.

Custos de tráfego e administração

Quanto custa mudar para o WindTre eSIM? para Novos clientesO custo padrão de um eSIM é 10 euros. No entanto, se você clientes já WindTre e quiser mudar para eSIM, o custo será 15 euros. É importante observar que os cartões WindTre eSIM podem ser emparelhados Somente para planos pré-pagos para consumidores e pequenas empresas (Imposto sobre compras).

Se você comprou o WindTre eSIM antes de 18 de setembro de 2023, Você provavelmente ainda tem um código QR descartável. Nesse caso, se quiser mover seu eSIM para outro dispositivo, você precisará adquirir um eSIM substituto. Feito isso, você terá acesso a um novo código QR que pode ser reutilizado até 100 vezes.

Por que mudar para o WindTre eSIM?

Talvez a questão mais importante seja:Por que devo mudar para o WindTre eSIM?“A resposta está em conforto E em Flexibilidade Essas ofertas.

Com a reutilização de código QR e gerenciamento de eSIM diretamente pelo aplicativo WindTre, você terá… Maior controle sobre o perfil padrão do seu telefone E você não terá que ter medo de esquecer o cartão SIM físico de um smartphone antigo ou de ter que ir à loja se ele estiver danificado ou perdido.

Mesmo se seu smartphone for perdido ou roubado Você não precisará mais ir pessoalmente à loja para comprar um cartão SIM substitutoBasta digitalizar o código QR no novo dispositivo.

Além disso, considerando o custo de mudança para os clientes existentes de 15 euros, a vantagem de poder reutilizar o código QR sem custos adicionais a longo prazo poderia ser uma enorme vantagem.