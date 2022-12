Você não poderá mais jogar esses jogos | lista completa

Os videogames nem sempre duram muito: muitos jogos terminaram em 2022, mesmo em algumas grandes marcas.

O ano de 2022 viu uma série de jogos notáveis Fechar para semprealguns depois de anos de negócios bem-sucedidos, outros depois de meses de luta.

É a natureza dos jogos online: nada dura para sempre, especialmente jogos de serviço ao vivo modernos que terminam se eles não ganharem dinheiro suficiente para financiar seus servidores. O final de alguns desses jogos deixou um sentimento de nostalgia, enquanto outros foram recebidos com total indiferença, às vezes com seus nomes esquecidos muito antes de cair o machado.

caiu em 2022

Estes são os jogos que fechou definitivamente as suas portas em 2022na ordem cronológica em que foram anunciadas as suas saídas.

Hyperscape

Alguns meses após seu lançamento em agosto de 2020, a Ubisoft percebeu que o Hyper Scape não era tão bom e começou a fazer mudanças, mas nunca conseguiu avançar em um mundo já dominado por Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Em 28 de abril de 2022 foi cancelado definitivamente.

exército da América

Por mais de 20 anos, este videogame incentivou os jovens a participarem Propaganda contínua. É exatamente por isso que foi encerrado permanentemente em maio de 2022. A boa notícia para os fãs é que, embora os servidores tenham sido encerrados, os servidores privados, o editor de tarefas e outros recursos offline ainda estão funcionando.

Survarium

O atirador online tipo Stalker, Survarium, teve incríveis sete anos, mas nunca saiu do Early Access. Ao anunciar o desligamento em 31 de maio de 2022, o desenvolvedor Vostok Games disse isso ‘Um novo capítulo nos espera’Mas o estúdio ainda não anunciou suas intenções. Enquanto isso, porém, Todos os funcionários tiveram que fugir de Kyivsede da casa de desenvolvimento, devido à guerra com a Rússia.

Heróis de Neuwirth

Mesmo depois de ser derrotado por League of Legends, Heroes of Newerth manteve audiência suficiente para mantê-lo vivo por mais de uma década.

Mas em dezembro de 2021, a desenvolvedora Frostburn anunciou que o fim estava próximo e em junho deste ano fechou suas portas de vez.

terra

Em abril, o desenvolvedor Bluehole anunciou que estava mudando para outra coisa e, em 30 de junho, a editora Gameforge desligou seu MMO Fantasy Tera, que existe desde 2010. O YouTuber The Game Archivist registrou os últimos minutos, quando Centenas de jogadores se reuniram para se despedir:

projeto carros

Project Cars e Project Cars 2, dois dos melhores jogos de corrida já feitos para PC, foram removidos do Steam este ano devido a “Carteira de habilitação e pista expirada”. Quem já possui o jogo ainda poderá acessá-lo, mas quem perdeu não está sem sorte.

As notícias pioraram um mês depois: a Electronic Arts, que adquiriu o desenvolvedor do Project Cars Slightly Mad Studios em 2019, retirou toda a série em setembro.

Overwatch

Overwatch realmente não foi embora, foi substituído por Overwatch 2 e basicamente é Somente Overwatch 1.5. Porém, em outubro de 2022, o amado título foi cancelado e substituído por uma sequência, que não teve o mesmo sucesso.

Warhammer 40.000: Kingslay

Nenhuma razão foi dada para o fechamento do “xadrez” de Warhammer em outubro. Era Em circulação há sete anos, uma idade bastante decente para essas coisas. A boa notícia é que o Regicide continua jogável offline; A má notícia é que a campanha offline é a parte mais fraca do Kingslaying.

Super Bomberman R Online

A série Bomberman está no ar para sempre (provavelmente), mas a Konami anunciou o fim dessa mesma sequência em junho, após um ano e meio de queda no número de jogadores, o que contribuiu muito para a classificação “mista” do usuário no Steam. O fim do Super Bomberman R Online ocorreu em 1º de dezembro, o que fornece mais evidências disso Nem tudo tem que ser um battle royale.

A queda da Babilônia

A queda de Babylon durou 194 dias antes de Platinum decidir que já estava farto e jogar a toalha em meio a comentários de usuários “principalmente negativos” no Steam e uma pontuação agregada de 46 no Metacritic. Será permanentemente fechado em fevereiro de 2023.

É com grande pesar que encerramos o serviço de jogo em 28 de fevereiro de 2023.

Por favor, leia nosso aviso completo para mais informações.https://t.co/mvaFYmOkYB

Muito obrigado por seu apoio e por jogar BABYLON’S FALL. – Queda da Babilônia (@BabylonsFall_EN) 13 de setembro de 2022

jogos Stadia

Em setembro, o Google anunciou o fechamento da plataforma de streaming de jogos Stadia. Talvez isso fosse inevitável, dado o lento sangramento dos últimos dois anos (e o fato de que o Google nunca pareceu realmente comprometido em colocar o Stadia em funcionamento).

O fechamento propriamente dito está previsto para 18 de janeiro de 2023mas sempre teremos aquele trailer de lançamento totalmente incompreensível para nos lembrar do que poderia ter sido.