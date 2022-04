Uma “caminhada científica” no Palazzo Chigi

Publicação: segunda-feira, 25 de abril de 2022 – Conselho Editorial de Notícias







ARICCIA (Notícias) – A iniciativa, criada pela associação “Palazzo Chigi Ariccia 4.0” em cooperação com a associação “Le Muse di Archimede”, acontecerá de 26 de abril a 26 de maio

A iniciativa criada pela associaçãoAtualização do Palazzo Chigi Ariccia 4.0.0Em cooperação com a associaçãoArquimedes pensa“, a partir de 26 de abril para mim 26 de maio.

Será um verdadeiro evento de ciência com estações equipadas com mesas, painéis ilustrativos e instrumentos científicos distribuídos ao longo de um caminho dentro do jardim do Palazzo Chigi e em cada uma delas se repetirá uma série articulada de temas, em intervalos de vinte e cinco minutos. .todos demonstrados por experimentos. A Caminhada Científica terá a duração de cinco horas por dia, das 10 às 16 com intervalo entre as 13 e as 14, e está aberta a todas as idades e a todas as áreas de estudo.

O Picnic della Scienza possui treze anos de réplicas até hoje na Macroárea de Ciências da Universidade de Roma Tor Vergata. É uma mistura de vários assuntos científicos, incluindo biologia, química, física, matemática e paleontologia. É magistralmente conduzido e demonstrado por alunos e clínicos da Macroárea de Ciências, com a qual temos convênio.

Promotores e organizadores são d. Alessandro Cianfanelli amizade. Roberto Mancinirespectivamente presidentes das associações Palazzo Chigi Ariccia 4.0 e Le Muse di Archimede.

Senhor Alessandro Cianfanelli É professor do ensino secundário e com a sua associação trata de projectos editoriais e culturais de vários tipos, nomeadamente de qualquer iniciativa que possa envolver escolas da nossa área.

Ele expressou sua grande satisfação com o sucesso do evento, considerando-o a primeira vez que foi organizado em Arica. As reservas já estão esgotadas para as visitas às escolas convidadas para a feira: “Um piquenique de ciências é um evento cultural de natureza científica e adequado para todas as idades. Com efeito, participaram não só as escolas da Ordem e Certificados de Roma e da sua província, mas também as reservas de visitantes ocasionais registram-se em números muito grandes – explica Cianfanelli – A Caminhada da Ciência também inclui a exposição “Máquinas Leonardo”, a escala de reprodução dos projetos do Sr. Leonardo da Vinci. Tanto as estações científicas erguidas quanto as máquinas de Leonardo estão cercadas por especialistas do setor que explicarão aos visitantes tudo em detalhes, tornando-os quase heróis do que estão assistindo. Este evento é organizado em colaboração A preciosa entre a Associação Le Muse di Archimede e Vereador Danilo Costantini Que se dispôs a perceber e organizar. De fato, juntamente com Costantini, decidimos oferecer entrada gratuita nas escolas de Ariccia, precisamente para sempre respeitar nosso objetivo, que é expandir a oferta cultural disponível para nossas crianças e nossos cidadãos.”

Estudantes de Ariccia visitarão o Palazzo Chigi em 27 de abril com o prefeito Gianluca Staccoli.

A dimensão do evento, que espera mais de dez mil alunos no total no Palazzo Chigi, levou os organizadores a planejar uma segunda edição para o primeiro período do novo ano letivo, na qual participarão alunos e espectadores não apenas da nossa província.

“A contribuição organizacional do chanceler Kostanini foi essencial, mas gostaríamos de agradecer, assim como é claro ao prefeito Gianluca Staccolialém de consultor de atividades produtivas Bárbara Calandrellisempre interessado em vincular iniciativas culturais e atividades produtivas do território, e o consultor Laurie de Felicecom mandato ao Palazzo Chigi, que sob esta gestão conseguiu tornar a organização do Palazzo mais correta e eficiente” enfatizam os organizadores.