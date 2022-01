Um prêmio em seu nome no Dia Internacional da Mulher na Ciência

Prêmio em nome de Ursula Grohmann no Dia Internacional da Mulher na Ciência. O anúncio foi feito pelo Reitor da Universidade de Perugia Maurizio Oliviero em uma sincera saudação ao Professor, Professor de Farmacologia do Departamento de Medicina e Cirurgia e Diretor do Centro Universitário de Microscopia Eletrônica da Universidade de Perugia e o mundialmente famoso . Um pesquisador na área de tumores e doenças autoimunes que desapareceram prematuramente.

Colegas, amigos, instituições e muitos alunos do professor estiveram presentes na cerimónia de despedida hoje no grande salão da Faculdade de Medicina. “Força e Sorriso” é como ela quis recordar o marido e colega do Apóstolo, Italo Carmenani, e conclui com as muitas lembranças e lembranças que se alternaram no capítulo em que tanto se reúnem para a última despedida.

Em seguida, o reitor da universidade anunciou seu desejo de iniciar o estabelecimento do prêmio no início deste ano, próximo 11 de fevereiro, para lembrar uma figura humanitária e científica ao mais alto nível, um verdadeiro orgulho, como ele lembra, da Universidade de Perugia.