Relatório Axios – Nerd4.life

Axios Relatórios com um novo Relatório de Situação Interna da Ubisoft. A empresa francesa experimentou Adeus a muitos funcionários Durante os últimos 18 meses. Aqui estão as causas e consequências.

Axios Os relatórios indicam que pelo menos 5 dos 25 principais desenvolvedores da Ubisoft apresentados nos créditos de Far Cry 6 deixaram a empresa. 12 dos 50 principais desenvolvedores de créditos em Assassin’s Creed Valhalla deixaram a empresa. Vários desenvolvedores de médio e baixo custo deixaram a empresa, principalmente Ubisoft Montreal e Ubisoft Toronto, que perderam 60 funcionários nos últimos seis meses.

Dois desenvolvedores ainda estão trabalhando em Ubisoft Eles dizem a Axios que essas despedidas retardaram ou quase interromperam o desenvolvimento do projeto. Um ex-desenvolvedor também disse que foi contatado por um colega da Ubisoft para resolver um problema com um jogo, já que nenhum dos que ainda estavam na equipe da Ubisoft sabia qual sistema estava usando.



Ubisoft

Axios também afirma que o arquivo. Razões para dizer adeus São baixos salários, muitas oportunidades com outras equipes, frustração dos funcionários com restrições criativas e o desconforto causado pelos escândalos internos da empresa que se desenrolaram em 2020.

eu Gestão A Ubisoft diz que as despedidas dos funcionários estão aumentando, mas permanecem dentro dos limites típicos da indústria. De acordo com a página do LinkedIn da Ubisoft, a taxa de dispensa é de 12%: é menor do que a Activision Blizzard (16%), mas maior do que a Electronic Arts (9%), Take-Two (8%) e Epic Games (7%)).

em um CanadáA Ubisoft aumentou o salário para combater as demissões (a região de Montreal tem muitas equipes de desenvolvimento e a competitividade é muito alta). Isso aumentou a retenção de funcionários em 50%, mas também frustrou outras equipes que se perguntavam quando receberiam um bônus como seus colegas canadenses. A Ubisoft empregou 2.600 funcionários no ano passado, menos da metade dos anos anteriores.

Ubisoft afirma que um busca interna Relatórios sugerem que 74% dos funcionários recomendam a Ubisoft como um ótimo lugar para trabalhar, números que estão em linha com a indústria.

Entre as iniciativas mais recentes da empresa francesa, os NFTs da Ubisoft Quartz, deixaram os funcionários em dúvida. Os jogadores também não gostaram muito: os vendedores pediram até $ 423.000 e os compradores ofereceram $ 21. Claramente não foi um sucesso, pelo menos por enquanto.