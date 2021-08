Reconstruída a Grande Jornada do Mamute – Notícias

Ele reconstrói a jornada do mamute peludo que cruzou o Alasca há 17.000 anos e cobre todo o Alasca, em seus 28 anos de vida, uma jornada quase o dobro da volta ao mundo. Pesquisadores da Universidade do Alasca reconstruíram uma trilha pré-histórica gigante na revista Science, comparando traços de elementos químicos encontrados em presas com aqueles em rochas.

Esta é a primeira evidência de que este animal era capaz de viajar longas distâncias. “Não está claro se ele era um imigrante sazonal, mas certamente conseguia andar muito. Ele visitou muitas partes do Alasca durante sua vida”, comenta Matthew Waller, co-autor do estudo. Os pesquisadores cortaram as presas longitudinalmente e, por meio de lasers e análises detalhadas de isótopos, viram que, para cada dia de vida, novas camadas eram adicionadas às presas.

“Seus caninos são como diários, desde o dia em que nasceram até o dia em que morreram”, acrescenta Pat Druckenmiller, um dos pesquisadores. Em seguida, analisando elementos como oxigênio e estrôncio, encontrados em presas de mamute e nos dentes de centenas de minúsculos roedores espalhados no Alasca e preservados no Museu da Universidade, e observando a distância média semanal percorrida e as barreiras geográficas, os cientistas reconstruíram o mapa .. dos movimentos do mamute em sua vida.

O DNA preservado em seus restos mortais permitiu mostrar que ele era um homem aparentado ao último grupo de sua espécie que vivia no Alasca e que aos 15 anos pode ter sido expulso da bolsa, como acontece hoje. entre os elefantes machos. Os isótopos de nitrogênio nos permitiram coletar algumas pistas sobre as causas de sua morte, que pode ter ocorrido por inanição. “O Ártico está passando por muitas mudanças hoje e podemos usar o passado para ver como o futuro afetará as espécies animais atuais – conclui Waller – e entender como nosso planeta reagirá às mudanças ambientais”.